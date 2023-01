Szilveszterkor az Óház-kilátónál koccintottak, jókedvűen zárták az óévet, és lendületesen kezdték az újat. Szükség is lesz a frissességre és az erőnlétre: teljesítménytúrákkal együtt már most 45 natúrparki vezetett túránál tartanak 2023-ra, de a szám még növekedhet, mondja Bakos Márton. Végigvettük hagyományos, évente ismétlődő natúrparki programjaikat is, amelyek az idén is kiegészülnek újabbakkal.

– Március 18-án Vagy esik, vagy fúj, vagy harangoznak… címmel kőszegi városnézésre hívjuk az érdeklődőket, amelynek augusztusban lesz a következő alkalma. Április 22-én, a Föld napján avatjuk az egyesületünk által kialakított tanösvényt a Tömördi Madárvártánál. Az Írottkő Natúrparkhoz tavaly csatlakozott Tömörd határában hat táblából álló tanösvényt készít egyesületünk. A bemutató útvonalon Chernel István madártani örökségét, a Tömördi Madárvárta és az Ablánc-patak természeti értékeit ismerheti meg a látogató. Májusban eredményt hirdetünk a Chernel nyomában fotópályázaton, amelyet Vas vármegyei általános és középiskolás tanulók számára írtunk ki Chernel István halálának 100. évfordulója alkalmából. A díjazott képeket kiállításon mutatjuk be a közönségnek. Ha május, akkor Miénk itt a rét!

– Madarak, fák napja Kőszegen az Alsó-réten – az idén május 12-13. az időpont. Szintén május végéig várható a Natúrparki vetélkedő, amelyet 2023-ban megújítunk. Az általános iskolás korosztály mellett újra nyitni szeretnénk a középiskolások és a felnőtt baráti társaságok, családok felé is. A több korcsoportban meghirdetett egy- vagy kétfordulós megmérettetésnél nagy hangsúlyt helyezünk a kooperatív együttműködésre, közös problémamegoldásra, és a tavalyi Chernel-év során megszerzett ismeretekre is támaszkodunk. Július-augusztusban Minden napra friss kaland – a nyári szünidőben kicsiknek és nagyoknak is ajánlunk időtöltést. Július 29-én lesz a Hétforrás Piknik – hulladékmentes (zero waste) szabadtéri zenés szemléletformáló rendezvény. Itt érdemes megjegyezni, hogy az egyesület munkaszervezetén belül tavaly megalakult a Kelcz-Adelffy utca 5. szám alatt található ZÖLD csoport, amely szemléletformáló zöld programokkal színesíti az évet, valamint eszközök kölcsönzésével és tanácsadással segíti, hogy más szervezetek is tudjanak hulladékmentes (zero waste) rendezvényeket szervezni.

Augusztus 4-én, az Ostromnapok péntekén Töröklesen címmel jelmezes éjszakai túrára készülünk. Szeptember 9-én lesz az Írottkő Vándorlás – teljesítménytúra a Kőszegi-hegység körül. Idén sem marad el a Kulturális Örökség Napjai – Kőszeg Rejtett Kincsei programsorozat. A Natúrpark ízei Orsolya-napi gasztronómiai fesztiválon október 21-22-én szervezzük a nagy sikernek örvendő "Ízek az Alpokaljáról" helyi termék megmérettetést, és tervezzük a Márton napi liba-tor-túra folytatását is. Év végén a 2023-as adventben egy vagy több hétvégén vásárra hívjuk a vendégeket a Jurisics térre – hallottuk Bakos Mártontól.

Pontos dátumokat egyelőre nem tudott mondani, de szinte biztosra vehető, hogy szerveznek kimondottan túraútleveles túrákat (alpannonia light & hard), továbbá a tavalyi Csömötei Csemete Nap nagy sikerén felbuzdulva terveznek idén is natúrparki családi rendezvényt egy másik natúrparki településen. Az első negyedévben bemutatják új honlapjukat, a megújult naturpark.hu-t, az év további részében pedig kidolgoznak egyfajta helyi minőségbiztosítási rendszert, a natúrparki helyi terméket, melynek birtoklói termékeiken brandként használhatják majd az egyesület logóját.