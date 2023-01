Ezért az Új Esély Központokra egyre nagyobb igény van. V. Németh Zsolt beszédében kiemelte, hogy a foglalkoztatási mutatók kiugróan jók országosan, a Vasi-Hegyhát térségében viszont ellentétes folyamatok zajlanak. Ennek oka nem a munkahelyek hiánya, hanem egyszerűen nem áll rendelkezésre a megfelelő munkaerő. Sok a munkaképes, de szenvedélybeteg ember. Ezt a problémát orvosolhatja majd a most átadott Új Esély Központ. A politikus hangsúlyozta, hogy az állam mellett a család felelősségvállalását is erősíteni kell. A most átadott központ egy keresztény szolgálat is, amely különösen fontos, hiszen a hit legalább annyit számít a gyógyulásban, mint a szakmai segítség. Tóth Balázs, Vasvár polgármestere egy Luther Márton-idézettel erősítette meg a hallottakat, mint mondta „Segíts másokon, mert a mások is mi vagyunk”. A városvezető kitért arra, hogy az együttműködés többszörösen is hasznos, hiszen a rászoruló emberek segítése mellett egy kihasználatlan épület is hasznos és fontos funkciót kapott.