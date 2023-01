A zenekart Bíró Bálint (szólógitár), Esztergályos Richárd (ének, gitár), Horváth Zoltán (basszusgitár) és Kiss Bence (dobok) alkotják. Nemrég fejezték be első lemezük munkálatait Sopronban az MD Stúdióban. Zoli elmondta nekünk, hogy 15 saját, magyar nyelvű daluk van, minden héten próbálnak legalább egyszer és már most készülnek a nyári szezonra. Koncertjeiket eddig saját maguk kötötték le, de úgy néz ki hamarosan ebben is lesz segítségükre valaki. A reális célok mellett pedig, amiket kitűznek maguk elé, egyértelmű, hogy ott szerepel a nagybetűs Nagyszínpad, vagyis a világot jelentő deszkák. Rajongóik türelmetlenül várják a szerzeményeket, aki pedig kedvet kap az igényes rockzenére, keresse fel bátran a zenekar közösségi oldalát, ahol folyamatosan friss hírekkel jelentkeznek a fiúk.