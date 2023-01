Testületi ülés 23 perce

Új rendeletet alkottak Répcelak temetkezési rendjéről

Csütörtökön tartotta meg idei első ülését a répcelaki önkormányzat képviselő-testülete. A tanácskozáson megtárgyalták a város költségvetésének első olvasatát és elfogadták a művelődési ház munkatervét, valamint a Városüzemeltetési Kft. üzleti tervét is. Új rendeletet alkottak a város temetkezési rendjéről és az is kiderült: Répcelak idén is sikeresen pályázott az országfásítási programba.

Forrás: Winkler Krisztina

A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt Szabó József polgármester röviden beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről és rendezvényeiről. Bejelentette, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. üzemmérnökséget épít Répcelak közigazgatási területén, az autóút mellett egy hat hektáros területen. Az irodaházat, garázsokat és egyéb kiszolgáló egységeket magába foglaló komplexum ötven főnek ad majd munkát. A napirendek sorát a városi költségvetés első olvasatának tárgyalása nyitotta meg. Pálla Péter, a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy az előző évekhez képest óvatosabb, előrelátó költségvetés készült, de semmiképpen nem kell pesszimistának lenni, Répcelak nincs rossz helyzetben. A dokumentum tanúsága szerint az idei év biztosan megvalósuló beruházása lesz a főutcán, az új lakópark előtti járda felújítása és a remények szerint még ebben az évben elkezdődik a József Attila utcát a Csánigi utcával összekötő terület rehabilitációja is, melyre közel 600 millió forintos támogatást nyert a város a TOP Plusz programban, az Élhető Répcelak című pályázatával. A képviselők ezt követően többek között elfogadták a művelődési ház és könyvtár idei munkatervét, valamint a Városüzemeltetési Kft. üzleti tervének első olvasatát. Hosszasan tárgyalta a testület a városi temetővel kapcsolatos feladatokat. Az előterjesztést készítő Sipos-Nagy Anita igazgatási ügyintéző az ügy leiratában kifejtette: a város temetkezési rendjéről szóló önkormányzati rendelete elavult, nem mindenben felel meg a hatályos jogi szabályozásnak, ezért új rendelet megalkotása vált szükségessé. A jelenlegi rendeletben a temető fenntartását és üzemeltetését a temetőgondnok, a Városüzemeltetési Kft, valamint az Önkormányzati Hivatal közösen végzik. A javaslat szerint a jövőben – új nyilvántartó program és aktuális térkép elkészíttetését követően - ez a feladat teljes egészében átkerülne a Városüzemeltetési Kft-hez. A vizsgálat során arra is fény derült, hogy a temetőben lévő 945 sírhelyből 242 megváltási ideje lejárt, és köztük kb. 80 darab elhanyagolt, vélhetően felszámolható sír található. Ezek fele veszélyes állapotú is, mely azonnali intézkedést követel. Az írásos anyag ezen kívül javaslatot tesz arra, hogy néhány sírt díszsírhellyé minősítsen a város, melyek a következők: Ajkay és a Stauffer család nyughelye, valamint Ajkay József és Barthodeiszky István és Pál sírja. Ebben az évben is lehetőség nyílt az országfásítási programban közterületi fák beszerzésére pályázni. A sikeres pályázat eredményeképpen ebben az évben 21 fa érkezik Répcelakra, melyeket a KRESZ parkban, valamint a Vásártér és a parkoló közötti közterületen fognak kiültetni. A napirendek végeztével Szabóné Novák Henrietta, a sportegyesület elnöke meghívta a képviselő-testület tagjait az egyesület február 11-ei sportbáljába, ahol átadják „Az év sportembere” kitüntető címet. A díjazott kilétéről a Humánpolitikai Bizottság döntött keddi ülésén.

