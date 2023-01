A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a tavaly év végén megkezdődött létesítménybezárások miatt kialakult helyzet enyhítése érdekében a vízi sportágak, az amatőr- és szabadidő sportolók számára fontos uszoda-létesítmények működési költségeihez vissza nem térítendő támogatást nyújt.

- A kormány a városnak a szankciós energiaköltségekre 119 milliós támogatást biztosított. Ezen túl a Sárvárfürdőnek tavaly év végén közel 16 millió forintot, most újabb 24 milliós forrást ad, amellyel a biztonságos működést segíti elő – mondta Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.

Azzal kapcsolatban, milyen fontos szerepet tölt be a fürdő Sárvár életében, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester nyilatkozott. Mint elmondta: az uszodának fontos szerepe van a sárvári diákok úszásoktatásában, de a fürdő mint a turizmus zászlóshajója sok család megélhetéséhez is hozzájárul. - Köszönet Ágh Péter államtitkár úrnak a közreműködésért! Bízom abban, hogy (látva a januári nagyon jó látogatószámot) továbbra is biztonságosan működhet a fürdő – fogalmazta meg.

A sárvári önkormányzat 119 millió forintos támogatást kapott a kormányzattól tavaly év végén. Az összeget egy intézkedési terv kidolgozása és egy személyes, budapesti tárgyalást követően ítélték oda a városnak. - Természetesen ez az összeg nem fedezi az összes energia kiadást, de nagyon nagy segítséget jelent. Talán abban is reménykedhetünk, hogy ősszel még egy hasonló támogatási csomag érkezik városunkba – fogalmazta meg Kondora István polgármester. Azt is elmondta: a fürdő az elmúlt év végén az utolsó negyedévre kapott 15 millió forint támogatást az uszoda működtetésére, a 2023-as év első negyedévére pedig 24 millió forintot, ugyancsak erre a célra. - Mindezekért köszönettel a tartozunk a magyar kormánynak és Ágh Péter képviselő úrnak is - mondta a polgármester. - Február elején lejár a villamos energia szerződésünk és márciustól magasabb díjat kell fizetnünk, de a korábban meghozott intézkedéseknek köszönhetően, amelyekkel a város energiafogyasztása 25 százalékot csökkent, tudtunk spórolni. Így reméljük, hogy a jövőben nem kell kényszerű intézkedéseket meghoznunk – tette hozzá.

Az újabb, mintegy 24 millió forintos uszoda-üzemeltetési támogatás, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére történő átadásáról csütörtökön, az önkormányzat idei első képviselő-testületi ülésén határozott a város vezetése.