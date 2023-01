A működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Üzletenként 1 millió és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott, vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Az igénylők körénél fontos kritérium, hogy „nem árusít ugyanazon árusítótérben dohányterméket, és nem mér ki szeszes italt”. A Kondorfa központjában található helyi kisboltnak gazdag árukészlete van, az üzletet Zsoldos Zsanett viszi édesanyjával, Zsoldos Lászlóné Annuskával. – Az apukám volt a vállalkozó és az üzlet vezetője, de ő sajnos, 2021 nyarán tragikus hirtelenséggel meghalt, így jogutódlással örököltem meg tőle a boltot.

Apukám 1987-től dolgozott itt, a bolthelyiség 2003-ban került a családunk tulajdonába, megvásároltuk – tudtuk meg Zsanettől, aki azt is elmondta, hogy már 2021-ben is sikerrel pályáztak boltjuk támogatására: új polcrendszerre, hűtővitrinre, külső hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre nyertek pénzt akkor, de közbejött a haláleset, így a megvalósítást kénytelen voltak csúsztatni. Jelenleg cserépkályhával fűtenek, ezt szeretnék egy komfortosabb megoldással kiváltani. A tervek szerint – ha némi késéssel is –, de megvalósul a fejlesztés a közeljövőben a kisboltban. Összesen 12 millió forintot kaptak a pályázatból, ehhez ötmillió forint önerőt vállaltak. Zsoldosék a napokban kiírt lehetőséggel is szeretnének élni, bérköltségre és rezsire fordítanák a támogatást. – Két kisgyermekem van, az egyik kilencéves, a másik hat, a férjem pedig négy műszakban dolgozik.

Fotós: Szendi Péter

Így nem könnyű, de anyukámmal megoldjuk. Ő már 38 éve dolgozik a kereskedelemben, komoly tapasztalata van, két éve van a nyugdíjig – meséli Zsanett. A családi üzlet hétköznapokon fél hatkor nyit, délben van egy félórás ebédszünet, utána délután négyig várják a vevőket. Szombaton is korai a nyitás, akkor 11 órakor zárnak. Soós Károly a nagyjából nyolcszáz lelket számláló Rábagyarmaton visz saját kisboltot, mellette kocsmát is üzemeltet. Két éve volt már sikeres pályázata a Magyar falu programban. Napelemrendszert szeretett volna kiépíttetni, az nem jött össze. Helyette 3 millió forintot nyert eszközökre: hűtőre, pénztárgépre, szeletelőgépre, mérlegre, üveges vitrinre és fagyasztókra.

Fotós: Szendi Péter

Tavaly a bérek közterhére nyújtott be pályázatot, és 500 ezer forintot nyert. Most is szándékában áll pályázni bér-, energiaköltségekre, a tervek szerint a maximális 3 millió forintos összegre. – Kapaszkodunk mindenbe, remélem, sikerül – mondja az üzlettulajdonos, aki 1997- től működteti boltját, amelyben minden megtalálható, amire szükség van. Rajta kívül felesége, Soósné Tóth Éva, Pintér Tiborné Bea és Huszár Anita dolgozik a boltban, mindannyian rábagyarmatiak. A kisboltoknak nyújtott mostani pályázat keretében elszámolhatók a működéssel összefüggő költségek, például az üzletben foglalkoztatott munkabére, a munkáltatói közterhek, a bérleti díj és a rezsiköltségek is. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerén keresztül lehet benyújtani január 31-éig. A rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd forint.