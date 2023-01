Január 1-jével ideiglenesen bezárt Szombathely egyik emblematikus étterme a kámoni városrészben. Bár volt, aki már tort ült a hely fölött, itt sem rolólehúzásról van szó, inkább minőségi előrelépésről, felújítás után újranyit a vendéglátóegység. - Tulajdonosként vettem vissza a bérlőktől a hely üzemeltetését, miután 13 év után lejárt a bérleti szerződésük – tájékoztatott Vigh Mónika. - Szeretnénk az étterem és a konyharész felújítását megkezdeni, mert az húszéves, idejét múlt. Ezen kívül a tányéroktól kezdve a kanalakon át mindent átcserélünk és új étlappal is készülünk – tette hozzá. Minderről molinón is tájékoztatták vendégeiket: márciustól folytatják az éttermi tevékenységet. Megtudtuk azt is, ezekben a hónapokban több alkalmazottjukat továbbra is foglalkoztatják.