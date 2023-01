Zoltán gyerekfejjel, az 1990-es években jutott egy herényi terület csaknem feléhez; az adásvételi szerződést még törvényes képviselőként édesanyja írta alá – kezdett bele a fiatalember a történetébe. Nagyapja kívánt ily módon gondoskodni a családról: úgy gondolta, a telekvásárlás jó befektetés a jövőbe.

Teltek az évek, és Zoltán a párjával együtt tervezgette az otthonteremtést: eldöntötték, Szombathelyen építkeznek. 2018-at írunk ekkor. Levélben fordult a polgármesteri hivatal illetékeséhez, hogy megtudja, a herényi terület, aminek résztulajdonosa, és mezőgazdasági kiskert, gyümölcsös terület besorolásba tartozik, építési telek lesz-e közeljövőben. A hivatali válaszból megtudta: a rendezési terv felülvizsgálatát bizonyos időnként a főépítészi iroda végzi, ezért az azzal kapcsolatos javaslatait ott teheti meg. E-mailben érdeklődött így ott is, de választ nem kapott megkeresésére.Tudomásul vette így a korábbi tájékoztatást, és mivel nem látott esélyt arra, hogy a herényi területet átsorolnák más övezetbe, a város más részén vásárolt telket, építtette fel családi házát.

Néhány évvel később egy nap azzal az ajánlattal hívták: megvásárolnák tőle és tulajdonostársaitól a herényi ingatlant. Ekkor ingatlanközvetítőt kérdezett, mennyi lehet a terület értéke. A szakember azt javasolta, járjon utána mindennek. Így tett: 2022 januárjában ismét a városháza illetékesét kereste meg, hogy kiderítse, történt-e változás a terület besorolásánál. Ekkor érte őt az első „hidegzuhany”.

„2021. március 5. napjától megváltozott e kérelmezett ingatlanra és környékére vonatkozó rendezési terv. (…) Fentiek szerint a 120/24 hrsz. alatti ingatlanból (Zoltánék telkéből – a szerk.) egy 8 méter széles területet le kell jegyezni út céljára” – közölte Zoltánnal Sütő Gabriella, a város főépítésze. A férfi elmondása szerint így értesült arról, hogy herényi ingatlanjukon utat terveznek átvezetni, azt rá is rajzolták a térképre. A főépítész később, egy másik e-mailben arra is kitért, hogy a közeli, útkapcsolattal korábban nem rendelkező – a tervezett út keleti oldalán fekvő – területek tulajdonosai kezdeményezték ingatlanjaik lakóterületté minősítését. Ehhez az is kellett, hogy arra tegyenek javaslatot, hogy a 120/25 hrsz.-ú „járdaként” elnevezett közterületet 12 méter széles úttá bővítsék. Az út szélesítését ráadásul úgy tervezik, hogy Zoltánék mintegy 2200 négyzetméteres telke (abból kb. 900 négyzetmétert „vinne el” az út) már nem felelhet meg az építési előírásoknak. Zoltán szerint azonban a tervezett út keleti oldalán lévő telkek tulajdonosai közül senki sem tervez építkezni, azok kis parcellák, nem is lenne arra lehetőségük területvásárlás nélkül.

Mikor és hogyan történhetett akkor ez a változtatás? - teszi fel persze a kérdést a polgár. A főépítész 2022. márciusi leveléből kiderült: ezzel és több, más módosítással együtt a 4/2021. (I. 29.) önkormányzati rendeletben fogadta el a szombathelyi közgyűlés a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tervezetét, majd az 2021. március 5-én lépett hatályba. A dokumentumot az állami főépítész is véleményezte. Hozzátesszük: azt a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdették ki a pandémiában. 2021 februárjában a koronavírus-járvány miatt rendkívüli jogrend volt életben, a közgyűlés helyett Nemény András polgármesteri hatáskörben hozott határozatokat, így e rendelet esetében is. Később, a közgyűlés első rendes ülésén – a rendelet hatályba lépése után hónapokkal – persze azt ugyancsak jóváhagyta. S itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy Zoltán és tulajdonostársai 2022 elején ajánlatot kaptak: adják el a telket. A fiatalember most úgy gondolja: a piaci ár ötödéért venné meg új szomszédja területüket.

A szombathelyi közgyűlés baloldali többsége 2021 októberében a vitatott ingatlancsomag részeként döntött herényi ingatlanok értékesítéséről is, azok egyike – s itt a meglepő fordulat – szomszédos Zoltánékéval. Az önkormányzat, a Szova Nzrt. és a vevő között született adásvételi szerződésben a herényi beruházásra vonatkozó résznél szerepel is: „Az út és járda építéshez szükséges a magántulajdonban lévő 120/24 hrsz.-ú ingatlan (Zoltánék telke – a szerk.) vevő általi megvásárlása”. Ez a mi olvasatunkban azt jelenti: ahhoz, hogy az ingatlanfejlesztő zrt. a pályázatában benyújtott elképzeléseit a herényi városrészen megvalósíthassa, Zoltánék telkének megvételére szükség van.

Hol tart most az ügy? Zoltánék köszönik, de áron alul nem kívánják elkótyavetyélni a területüket, inkább várnak. A fiatalember véleménye szerint azzal, hogy a telkükre a rendkívüli jogrendben utat tettek, az vesztett értékéből. Sütő Gabriella ugyanakkor egyik levelében azt írta: mivel az korábban mezőgazdasági terület besorolásba tartozott, és soha nem volt építési telek, semmiképp sem vesztett értékéből. Zoltán a tulajdonostársakkal együtt mindenesetre 2022. január 25-én levélben kérelmezte a főépítészi irodánál ingatlanjuk vonatkozásában a településrendezési terv ismételt módosítását. Abban arról is tájékoztatták a hivatalt: tulajdonosként nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a tervezett út a telkükön haladjon át, ezáltal csökkentve annak területét. Feltehetően az ügy ezzel még nem ért véget, mi is folytatjuk. Keressük az üggyel kapcsolatban az önkormányzatot is.