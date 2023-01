V. Németh Zsolt, Vas vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a magyar kormány továbbra is nagy hangsúlyt fektet a családpolitikára. Január elsejével tovább bővült a kedvezmények köre: nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak.

- Mint minden más családtámogatásnál, a kormánynak ebben az esetben is kettős a célja. Amellett, hogy ösztönzik a gyermekvállalást, az is fontos, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál – emelte ki az országgyűlési képviselő, majd azt is hozzátette: a magyar kormány szeretné, ha minden óhajtott és vágyott gyermek megszülethetne, ezért ehhez minden támogatást megad. A születések száma ugyanis sarokpontot jelent a nemzet megmaradásában.

Az szja-mentesség nem új a családi adórendszerben, egy éve személyijövedelemadó-mentességet élveznek a 25 évnél fiatalabb, dolgozó fiatalok, és három éve a négy, vagy több gyermeket nevelő édesanyák is – emlékeztetett a képviselő.

V. Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a jelenlegi nehéz időszakban az a legfontosabb, hogy mindenki ki tudja fizetni a rezsijét, hogy ne legyen gond a villany-, a gáz- vagy a távhőszámla rendezésével. A lakossági felhasználók átlagfogyasztás alatt és felett is változatlan áron juthatnak áramhoz, illetve földgázhoz.

-A kormány azon dolgozik, hogy megfizethető és zavartalan ellátást biztosítson minden hazai fogyasztó számára. A magyar családok a nemzetközi energiaválság dacára változatlanul a legolcsóbban kapják a földgázt, és a második legalacsonyabb áron az áramot egész Európában – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, majd így folytatta: továbbra is lesz falusi CSOK, ennek eddigi sikerét mutatja, hogy a körzet falvainak nagy részében már nincs is eladásra kínált ingatlan. Tizenöt százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a 13. havi emelt plusz, amit nagy segítség idősebb honfitársainknak. Az orvosok 11 százalékkal kapnak többet a tavalyi évhez képest. A minimálbér 16 százalékkal emelkedett január elsejével, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal. Ez is azt bizonyítja, hogy kormány mindenkinek segít, és betartja, amit ígért.