A FIFA játékvezetői bizottsága nyilvánosságra hozta, hogy kiket hív meg a női labdarúgóvb-re és a névsorban az aszszisztensek között ott szerepel Vad Anita is. A jövő évi női vb-t július 20. és augusztus 20. között rendezik Ausztráliában és Új-Zélandon. A felkészülés első állomásaként a játékvezetők és asszisztensek Katarban négynapos szemináriumon vesznek részt. Vad Anita 2017 óta tagja a nemzetközi játékvezetői keretnek, idén közreműködött az Európa-bajnokságon. Családjában hagyománya van a játékvezetésnek: bátyja, édesapja és a nagyapja is sikeres karriert futott be.