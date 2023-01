December elején fogadta el az Országgyűlés a földforgalmi törvény módosításait, amelyek 2023. január 1-jével életbe léptek. – Az egyik legfontosabb változás, hogy módosult a „helyben lakó” fogalma – tájékoztatott dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász. – Ennek egy földterület elővásárlására és előhaszonbérletére jogosultak sorrendjének megállapításánál is fontos szerepe van – hangsúlyozta az ügyvéd, hozzátéve: – Sok jogvitára adott okot eddig is a fogalom definiálása. Korábban a földforgalmi törvény alapján helyben lakónak az a természetes személy minősült, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább három éve azon a településen volt, amelynek közigazgatási területén lévő földterületre adás-vételi, csere, vagy haszonbérleti szerződést kötöttek.

Január elsejétől az, aki helyben lakóként szeretne elővásárlási vagy előbérleti joggal élni, annak életvitelszerű lakáshasználattal kell rendelkeznie az adott faluban, városban – fejtette ki az agrárjogi szakjogász. Dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva kitért arra is, hogy bár a lakáshasználat fogalmát nem definiálták a törvénymódosításnál, az nyilvánvalóan arra utal, hogy a földművesnek – aki helyben lakóként élni kíván az elővásárlási joggal – életvitelszerűen kell azon a településen élnie, ahol a földterület található. A módosítás eredményeként – és ez Vas vármegyében ugyancsak többeket érinthet – a helyben lakáshoz kapcsolódó jogok az egy hegyközséghez tartozó valamennyi településen lakót megilletik ezután. Az új szabályozás kapcsán várhatóan idő kell ahhoz, hogy kikristályosodjon a kormányhivatali gyakorlat, ám addig is javasolt a helyben lakás igazolásához a lakcímkártya mellett jegyzői hatósági bizonyítványt is beszerezni – tanácsolta dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva a földműveseknek.