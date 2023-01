-Idén májusban lesz két éve annak, hogy hivatalos egyesület lett az Unita Őrség Box Klub. Négy vasi településen, Iváncon, Szentgotthárdon és Szombathelyen tartunk edzéseket, és hamarosan elindítjuk a foglalkozásokat Körmenden is. A megalakulás óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Ökölvívó Szakszövetség vezetőivel, így Erdei Madár Zsolttal is, aki most már sokadik alkalommal jött el hozzánk, első szóra. A célunk természetesen a sportágunk népszerűsítése - mondta Lőrincz Lajos, az Unita Őrség Box Klub vezetője, aki azt is elárulta, hogy a helyszín ezúttal nem véletlenül lett a körmendi Somogyi Béla Tagiskola. Ide jár klubjuk egyik versenyzője, Steiner Bendegúz, aki márciusban nemzetközi címmérkőzést vív Angliában.

Erdei Zsolt "Madár" lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a magyar ökölvívás nincs rózsás helyzetben, kevés a boxoló Magyarországon, de nem menthetetlen ez az állapot. -Komolyan kell dolgoznia a szakszövetségnek azon, hogy ismét régi fényében tündököljön a sportág. Fontos, ha nem a legfontosabb a toborzás, ezért Lőrincz Lajossal rendszeresen járjuk az iskolákat. Azt tapasztalom, hogy a gyerekek érdeklődőek, és ámulnak-bámulnak, amikor előveszek egy-egy világbajnoki övet - mondta a sportoló-klasszis, aki arról is beszélt, hogy az ökölvívást 8-10 éves korban érdemes elkezdeni. Ez az a szenzitív időszak, amikor legjobban, leghatékonyabban tanulnak a gyerekek. Persze eleinte játékos formában kell edzéseket tartani, hiszen a figyelem ebben az életkorban nem annyira koncentrált.