A megváltozott gazdasági környezet ellenére külső kivitelezők 960 kilométernyi állami utat teljes körűen, míg a közútkezelő saját gépláncaival 800 kilométernyi mellékutat újított fel az országban 2022-ben, tavaszától pedig további 130 kilométernyi, már megkezdett felújítás folytatódik.

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztetett munkákat. A projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélték ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítették, megerősítették, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe tették, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodtak - vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

A társaság közleményében arról is ír: az elmúlt években jelentős gép- és eszközbeszerzési programot valósított meg. Tavaly többek között húsz új teherautót, a Magyar falu program támogatásának köszönhetően két komplett aszfaltozó gépláncot, tíz univerzális munkagépet, három oszlopverő gépet, 14 darab ütközési energiaelnyelő eszközt és további számos kisebb-nagyobb adaptert, célgépet szerzett be mérnökségei számára.

Érdeklődésükre közölték azt is, Vas vármegyében összesen mintegy 14400 méter mellékút újult meg. A Cirák-Tompaládony-Zsira útszakaszon Bük és Csepreg között 1,3 kilométeren, Rábahidvég-Sárvár között Rum településen közel két kilométer, Kétvölgy-Szentgotthárd szakaszon Apátistvánfalván egy kilométeren, Körmend-Ják-Szombathely közötti úton Felsőberkifalun 2,3 kilométeren, Szombathely-Csepreg között Vasasszonyfán egy kilométeren, Magyarszombatfán 800 méteren, illetve Mesterházán 1,4 kilométeren újult meg az út. A tavalyi esztendő egyik legjelentősebb beruházása a Celldömölkön átmenő főút felújítása volt 4,4 kilométer hosszan, a fejlesztést a kormány 1 milliárd 143 millió forinttal támogatta.

További három mellékút felújítása szerepel a Magyar Közút idei ütemtervében: a Szombathely-Pornóapáti út Nárait érintő szakaszát 1,7 kilométer hosszan újítják fel, a Kapuvár-Beled-Celldömölk útszakaszt Kenyerinél két kilométeren hosszan korszerűsítik, míg az Egyházasrádóc-Nagykölked út pedig Rádóckölkedet Nagykölkedet érintve újul meg mintegy 1535 méteren.