A városháza, a jegyző lakása és a levéltár egy helyen

Szombathelynek, mint mezővárosnak az ügyeit a Piac-tér (ma Fő tér) és a Gyöngyös utca (ma Kőszegi utca) sarkán álló épületben intézték. Ez az épület ma már nem létezik, a helyén 1898-ban Fischer Ferenc fővárosi építész tervei alapján a város első, háromemeletes bérháza épült. Ez az eklektikus stílusban, sarokerkéllyel épült bérpalota ma már nem az eredeti állapotában áll (megsínylette a második világháborús bombázást), de méltó éke a térnek. Mint ahogy ennek az épületnek, úgy a korábban a helyén álló egykori városházának is ideális volt a fekvése: a város központjában minden városlakónak és az ide látogatóknak is gond nélkül elérhető volt. Elvégre a helyi és az országos piacoknak is a főtér adott otthont, nem véletlen az egykori Paic-tér elnevezés. Ráadásul, ha voltak üzletek, azok ezen a háromszögletű téren kaptak helyet: iparosok, kereskedők.

A kép bal oldalán a „Szombathely városához” címzett fogadó, felette a városháza.

De milyen is volt az egykori városháza? Az elnevezés ellenére önálló háznak semmikép sem lehetett nevezni, hiszen az egyszintes épület földszintjén vendégfogadó volt. Az írott források közül egy 1607-es számadás említi meg először. A fogadó pár szobája kínált éjszakai szállást az idelátogatóknak. De nem csak az átutazók, hanem a város jegyzője is ebben az épületben lakott. Mi több itt kapott helyet a városi levéltár is. A városi tanács pedig az úgynevezett öreg szobában ülésezett.

A város töretlen fejlődésével és a lakosok számának növekedésével az ügyek száma is jócskán megnőtt. A 18. század végére kinőtte magát a hivatal: szűknek bizonyultak helyiségei. Ideiglenesen a jegyző is elköltözött, ám az épület kisebb renoválásával és az öreg szoba bővítésével – no meg egy kötelező érvényű tanácsi határozattal – visszatérhetett korábbi lakhelyére.

Az 1898-ban épült bérpalota a II. világháborús bombatámadás után.

Ugyan az épületet folyamatosan karbantartották, ám az kérdéses volt, hogy a földszinten levő „Szombathely városához" címzett vendéglőben megfordult polgárok mennyire zavarták a tanácsnokok munkáját. Nagy volt itt a forgalom, a város is itt gyakorolta a bormérési jogát. A jól jövedelmező kocsmában gyakoriak voltak a verekedések, így nem meglepő, hogy a 19. század elején három évre megtiltották a bormérést.

Az 1879-ben elkészült épület, amely a városháza mellett színháznak is otthont adott.

Ideiglenes helyen, a mai Szily János utcában

A város modernizálásával elkerülhetetlenné vált, hogy a városháza új otthont keressen magénak. A helyiségek végérvényesen szűknek bizonyultak. A városi hivatalok új helyet kerestek maguknak, melyet végül 1837-ben a Kám utcai (ma Szily János utca) elemi iskola néhány átalakított helyiségében meg is találták. Ám ezt eleve ideiglenes megoldásnak szánták, hiszen a költözéssel egyidőben javaslatot tettek egy új városháza felépítésére. Ám ehhez először telket kellet keresni. Kezdetektől fogva azt a - megyeháza szomszédságában fekvő – parcellát nézték ki, amelyet 1846-ban sikerült is megvásárolnia a városnak. Érdekesség, hogy ezt a területet a 18. században Szily János püspök is meg szerette volna venni a felépítendő székesegyház számára, ám az akkori tulajdonos a püspök által felkínált vételárat túl kevésnek találta.

A városháza 1926-ban új emelettel bővült.

Visszatérve az új városháza ügyére: ugyan a telek adott volt, ám az építkezés csak nem tudott elkezdődni. Előbb az 1848-49-es szabadságharc, majd az 1867-es kiegyezésig a politikai helyzete nem tette lehetővé a kivitelezést. Ugyan az 1860-as évek végén folyamatosan napirenden volt az építéshez szükséges pénzügyi források megteremtése, ám azok csekély mértéke miatt többször el kellett halasztani az első kapavágást. Már-már addig fajult a helyzet, hogy a város a telek eladását is fontolóra vette. A hely takarékpénztár le is csapott volna a kínálkozó lehetőségre, ám a megye megakadályozta mindezt azzal, hogy a jóváhagyásra felterjesztett határozatot két alkalommal is elutasította.

Az új városháza tervpályázatát 1869-ben hirdették meg, amelyre nem kevesebb, mint hét pályamű is érkezett, ám ezek közül egyiket sem találtak kivitelezhetőnek. 1877-ben a város vezetősége megfontolta, hogy visszaköltözteti a hivatalokat a Piactéri egykori épületébe. Ám az újbóli átalakítás, illetve bővítés túl sok osztrák-magyar forintot emésztettek volna fel. Ráadásul az öreg épületet a 19 század végén lebontották. A helyére tervezett városi bérház építési munkálataiig vendégfogadó maradt, az utolsó éveiben néhány üzletet nyitottak benne.

1978-ban épülőben a mai városháza.

Forrás: VN-archív

Színház és városháza az impozáns épületben

Szombathely város testülete az 1837-es javaslathoz képest 40 évvel később, 1877-ben tudott végérvényesen építési határozatot hozni az új városháza ügyében. 1878 elején az építés költségvetését és Hauszmann Alajos egyetemi tanár terveit is elfogadták. Hauszmann megbízatása azonban már nem csupán a városháza elkészítését tartalmazta, hanem a vele egy épületben levő színház tervének elkészítését kapta. 1878 nyarától egy éven át dolgoztak az impozáns épületen, majd 1879-ben, illetve 1880-ban avatták fel az új városházát, illetve a három és félszáz férőhelyes színháztermet. Sajnos később statikai hibák miatt a színházat be kellett zárni, addig a városháza átalakításra szorult. Végül 1926-ban ezt orvosolták, mi több, egy emelet ráépítéssel bővítették azt. Az épület méltó színfoltja volt az - amúgyis csodálatra méltó - neobarokk térnek, ám egy második világháborús bombatámadás a földdel tette egyenlővé.

Ideiglenes hely(ek)en, majd a Kőszegi utcában

A második világégés után a városi ügyek hivatalait öt különböző helyre költöztették, majd egyesítésük céljából a Kőszegi utca 23. szám alatt épületben leltek átmeneti otthonra.

A város vezető eleinte a romba dőlt városháza újjáépítését szorgalmazták, mely a pénzügyminisztérium által biztosított tízmilliót pengővel megvalósulni látszott – egészen a gazdasági válságig: az infláció keresztbe tett a szombathelyi terveknek. Ugyan 1948-ban kiírtak egy tervpályázatot az új városháza megépítésére, és 22 pályamunka be is érkezett, ám különféle okok miatt ez a városháza-projekt is arra a sorsra jutott, mint az 1800-as évekbeli: halogatták, tolódott.

Épülőben a mai városháza.

Forrás: VN-archív

Újra saját otthonában a városháza

Mígnem 1973-ban leporolták a városatyák a város hivatali központjának építéséről szóló aktákat, és újra pályáztatták a tervezőket. 1976-ban a beérkezett pályamunkák közül Horváth Lászlóét tartották érdemesnek a megvalósításra. Ám a helyszín ezúttal már a Fő tér (akkoriban Köztársaság tér) délnyugati sarka volt. Öt évig tartott a munka, és 1982-ben el is készült Szombathely legmodernebb középülete. A felavatására negyven évvel ezelőtt, 1983 februárjában került sor. Azaz csaknem negyven év után ismét saját otthonában fogadhatta látogatóit, ügyfeleit a megyeszékhely legújabb városházája.