Újabb beruházás indulhat el a Bükön. A napokban hivatalosan is megjelent kormányhatározatban a város iparterületének fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházásról döntöttek. Az állam 8,7 milliárd forint forrást biztosít a beruházáshoz.

A határozatban részletezték, az új kutak létesítésével növelik a város vízellátó kapacitását, illetve új víztisztítási technológiát is kialakítanak. Egyúttal kibővítik a meglévő ivóvízvezeték-hálózatot úgy, hogy a tervek szerint egy új, 1500 köbméter térfogatú, vasbeton szerkezetű víztornyot építenek. A szennyvízelvezető hálózatot is fejlesztik. Ennek keretében többek között új szennyvízátemelőt üzemelnek be.

A mostani fejlesztés szervesen kapcsolódik a Nestlé Hungária Kft. 140 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházásához. Lapunkban megírtuk: január elején jelentették be, hogy a cég 250 új munkahelyet hoz létre a büki telephelyén.