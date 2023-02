Pálffy Géza történész historiográfiai nyomozással feltárta, hogy 360 éve, 1663. szeptemberében ezen a területen került sor a dunántúli vármegyék „hadi mustrájára”. I. Lipót császár ugyanis az oszmán csapatok Belgrádhoz érkezésének hírére általános nemesi felkelést hirdetett. A nemesi felkelő seregek szemléjét a korabeli emlékirat szerint Zrínyi Miklós országos főkapitány, a „Dömölk melletti széles mezőkön vezényelte le”. Több mint ötezer lovas és háromezer gyalogos vonult fel itt az ország három főméltósága, Wesselényi Ferenc nádor, Nádasdy Ferenc országbíró és Zrínyi Miklós horvát bán előtt. Az előkelőségek sorát Batthyány Kristóf dunántúli főkapitány, Draskovics Miklós és a majdani híres nádor, Esterházy Pál „gazdagította”.

A regimentek felvonulási helye koránt sem véletlen, hiszen a Marcal folyó átkelőjének térsége logisztikailag is kiváló terepet biztosított a gyülekező haderők számára. Az összegyűlt több mint 8000 ember élelemmel való ellátása ugyanakkor jelentős terheket rótt a környező települések lakóira. Fennmaradt Zrínyi Miklós menlevele, amelyben Dömölk községet mentesítette a beszállásolás alól. A dokumentum megfogalmazásából következtethetünk arra, hogy a fővezér a civil lakosok élet- és vagyonbiztonságának megőrzésére, a katonai fegyelem megtartására vonatkozó ígéretét nem csak fontos feladatként tűzte ki, de azt be is tartotta. Két évtized múltán, Bécs város 1683-as sikertelen ostroma után visszavonuló török martalócok viszont teljesen feldúlták a Kemenesalját.

A kemenesaljai mezők hadi mustrára való alkalmassága az évszázadok múlásával változatlan maradt. A Zrínyi vezérelte hadgyakorlat után egy évszázaddal épült fel a kiscelli bencés rendház, amelynek apáti lakosztályában 1895 szeptemberében Ferenc József szállt meg. A császár ekkor a Frigyes főherceg vezérelte V. hadtest hadgyakorlatnak megszemlélésére érkezett a kemenesaljai járás székhelyére.