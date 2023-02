A győri parasportnapon speciális sportágak kipróbálására is volt lehetőség, emellett több előadás, érzékenyítő foglalkozás és inkluzív testnevelésóra is szerepelt a programban.

Az ivánci otthonból nyolcan utaztak el a nagyszabású rendezvényre, köztük Nagy Lajos speciális sportoló, kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázó, Keresztényi Tamás, speciális sportoló, olimpiai bajnok kosárlabdázó, Györkös Annabella, speciális sportoló, válogatott kosárlabdázó, a 2023-as berlini világjátékok kerettagja, Sőre Zsuzsa, speciális sportoló, válogatott kosárlabdázó, Császárné Cserkuti Mónika, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc szociális és terápiás részlegvezetője, a MOCORGÓ Sport , Kulturális és Szabadidős Közhasznú Egyesület elnökségi tagja, Hedler Perta mozgásterapeuta, integrált partnerjátékos, Papp László gépjárművezető, segítő, valamint Varga Annamária intézményvezető, aki Az ivánci otthonból az olimpiáig címmel tartott tartalmas előadást.

Vígh Zsolt paraasztalitenisz-edző irányításával pingpongozni lehetett, voltak érzékenyítő foglalkozások, feladatok és csörgőlabda-bemutató, emellett ki lehetett próbálni az ülőröplabdát, a dartsot, a bocciát és a vakfutást is.

Előadásokat is hallgathattak az érdeklődők, Patkás Tamás, Győr parasport nagykövete beszélt élményeiről, így arról is, hogy "szökött meg" az Alcatraz börtönéből, azaz lábak nélkül hogyan úszta át azt az öblöt, amely egészséges sportembereknek is komoly kihívás.