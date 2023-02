“Az Őrségi Nemzeti Park peremterületén található Nádasdon kínálunk eladásra egy szép állapotú, jó elrendezésű, nappali + 3 szobás, 115 nm-es, déli fekvésű családi házat. Az egyszintes, téglaépítésű ( Porotherm 38), mediterrán cserépfedésű ingatlan 2005-ben épült, 2030 nm-es telek tartozik hozzá.

Helyiségei:

- előszoba

- nappali

- konyha-étkező

- közlekedő

- wc/kézmosó

- fürdőszoba ( sarokkáddal + zuhanyzóval + wc-vel)

- 3 hálószoba

- gardrób

- háztartási/kazánhelyiség

A fűtésről gázkazán és egy vegyes tüzelésű kazán gondoskodik, de a ház ékköve a nappaliban található hangulatos cserépkályha, ami nemcsak a szemnek tetszetős hanem tökéletes alternatív fűtési megoldásnak is. A nappaliból egy méretes fedett teraszra jutunk ki, ami a szülői hálóból is közvetlenül megközelíthető. A terasz mellett fedett autóbeállót alakítottak ki. A ház mögött közvetlenül egy tároló is helyet kapott, a holmik tárolására.

A település megközelítése egyszerű: a 8-as főúttól 6 km-re fekszik, a 86-os főút pedig átszeli. Szombathely 34, Zalaegerszeg 27 km-re fekszik a falutól. A kirándulni, túrázni, pihenni, lovagolni vágyók megtalálják a közelben a kulturált környezetet, fürdésre, strandolásra alkalmas tavakat (Döröskei, Zalalövői víztározó, Hímfai tó, Vadása tó). Jogilag rendezett, tehermentes az ingatlan, gyorsan birtokba vehető! Amennyiben egy hangulatos, vidéki, meleg családi fészekre vágyik, ezt a lehetőséget kár lenne kihagyni! [...]”