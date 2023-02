Idei első rendes ülését tartja a Vas Vármegyei Közgyűlés ma 8 órától a Megyeházán. A kiküldött meghívó szerint napirendre kerül a vármegyei önkormányzat idei költségvetési terve, tavalyi nemzetközi tevékenysége és a 2023. évi programsor is. A hivatal előző évi munkájáról dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző számol be. A közgyűlési tagok kitüntető díjak és elismerések alapításáról is szavazhatnak.