– A baloldali kormányok a nyugdíjasokat érintő megszorításokkal 2009-ben százmilliárd, míg 2010-ben pedig több mint 280 milliárd forintot vettek el az idősektől. Az összeg legnagyobb tétele a 13. havi nyugdíj megszüntetése volt – mondta az országgyűlési képviselő, majd hozzátette azt is: a baloldal most is támadta a 13. havi nyugdíj visszaadását, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egyenesen böszmeségnek nevezte. Ebből is látszik, hogy ha ők lennének kormányon, nem lenne 13. havi nyugdíj. A polgári kormány viszont tett egy ígéretet 2010-ben arra vonatkozóan, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrzi. Az intézkedések is mutatják, hogy a kormány tiszteli, megbecsüli az időseket. – A nyugdíjak 2010 óta csaknem 92 százalékkal nőttek, vásárlóerejük pedig – a 13. havi nyugdíj visszaépítésével – megközelítőleg 20 százalékkal javult.

Egy átlagnyugdíj esetén az idei 15 százalékos emelés havonta 27 ezer, évente 353 ezer forintot jelent. Míg az átlagnyugdíj 2010-ben 97 ezer forint volt, ez idén januárban 208 200 forint – világított rá V. Németh Zsolt. A magyar kormány egyik kiemelt célja az, hogy méltó körülményeket biztosítson a nyugdíjasoknak, ezért is döntött amellett, hogy a baloldali kormányok által eltörölt tizenharmadik havi nyugdíjat viszszavezeti. A országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy ha augusztusban a szankciós infláció magasabb lesz 15 százaléknál, akkor a kormány legkésőbb novemberben kifizeti a különbözetet, vagyis idén is várható nyugdíjkorrekció. A nyugdíjasoknak nyugdíjprémium is jár, ha a GDP-növekedés mértéke a 3,5 százalékot meghaladja. – Ezt a baloldali kormányok sohasem tették meg, mi viszont ezidáig már öt alkalommal – mondta a képviselő, zárásként pedig azt is hangsúlyozta: a kormány az ársapkákkal és a rezsicsökkentéssel is védi és segíti a nyugdíjasokat. V. Németh Zsolt február 8-i hatállyal lett az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára. Néhány nap múlva ünnepélyes keretek között veszi át megbízólevelét Novák Katalin köztársasági elnöktől, akkor új feladatairól is nyilatkozik.