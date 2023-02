A helyi és a gyanafalvi (Jennersdorf) tűzoltók a fényesen izzó olajfilmet körbehatárolták. Ezzel együtt a kilépési pont alatt úszó olajgátat állítottak fel, amelyen keresztül az olajat összegyűjtötték és lefölözték - írja a burgenland.orf.at.

Az erőművet azonnal leállították, de így is jelentős olajszivárgás történt. A környezet és a halállomány károsodásának elkerülése érdekében az olajgátakat továbbra is rendszeresen ellenőrizték. A rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyik, a kár mértékének megállapítása is folyamatban van.