A civil véradó napokat az ország minden megyéjében megszervezik, hogy felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára, amely a jelenlegi helyzetben is különösen fontos. Gorza Norberttől, a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ - Hegypásztor Kör szolgáltatási koordinátorától megtudtuk: február 20-24. között tartják országosan a civil véradó hetet.

A program a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága, az Országos Vérellátó Szolgálat, valamit a vármegyékben működő civil közösségi szolgáltató központok közös munkájának eredményeként valósul meg. - Az eseményt népszerűsítettük különböző platformjainkon, a közösségi médiában, információs rendezvényeinken és a honlapunkon. Kiemelten civil közösségek tagjait várjuk, de munkahelyi és baráti társaságok is jelezték részvételi szándékukat. Egyik nagy célunk volt, hogy fiatal véradókat is megszólítsunk - mondta Gorza Norbert, aki azt is kiemelte: a segítségnyújtás öröme sokat jelent a szervezőknek és a véradóknak is, hiszen egy véradó három ember életét tudja megmenteni.

Fotós: Szendi Péter

A legtöbb véradót megmozgató civil közösségeket jutalmazzák, az első három értékes ajándékutalványt kap elismerő oklevéllel, sorsolás útján pedig három egyéni véradót is megajándékoznak.

Nika Róbert, a büki Sok-szín-pad Társulat tagja rendszeres véradó, hetvennegyedik alkalommal adott vért. - Sokszor már hiányzik a véradás, ha egy-egy alkalmat ki kell hagyni. Öröm, hogy segíthetünk másoknak - mondta.

Fotós: Szendi Péter

Rácz Roland magánszemélyként érkezett a szombathelyi vérellátóba, húsz éve volt utoljára véradáson, de most újra el akarja kezdeni, és rendszeresen szeretne segíteni.

Handari Tamás, a Felsőcsatári KSK képviseletében jött a véradásra, már ő is gyakorlott, huszonnegyedik alkalom adott vért.

Csütörtökön reggel 8 órától este hatig várták a véradókat, pénteken 8 órától 13 óráig lehet a Szombathelyi Területi Vérellátó Intézetbe menni.