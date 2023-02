Amint megtudtuk: járt már Spanyolország más részén, de érdekelte Gaudi építészete, ezért szerette volna régóta megnézni Katalónia fővárosát.

- Több éve veszek részt az Építész Továbbképző által szervezett szakmai utakon. Ez volt a 13. barcelonai út, kiváló szakmai vezetéssel, ennek köszönhetően viszonylag rövid idő alatt sok mindent meg tudtunk nézni. Ott azonnal megértettem, hogy Barcelona építészete nem csak Gaudiról szól, bár kétségtelen, hogy a Sagrada Família, a Szent Család-templom – Antoni Gaudi mesterműve - az az emblematikus épület, ami a focinál is több turistát vonz a városba – hallottuk Babos Edittől.

Az óváros ma is Barcelona központja, ahol csodálatos gótikus épületeket, bazilikát, kolostort láthatunk. A város építészetét 3 nagy világesemény határozta meg. 1888-ban és 1929-ben világkiállítást rendeztek, 1992-ben pedig a 25. nyári olimpiát. Azóta több épületet korszerűsítettek, de meghagyták a katalán építészet jegyeit. Legfontosabb ezek közül a kórház, a zenepalota, Caixa Fórum és az olimpiai csarnok, de az aréna is ezek közé tartozik.

- Barcelona a 2000-es évektől a modern építészet fellegvára. Amerikai, japán, angol, francia építészek dolgoznak a spanyol építészek mellett. Nagy élmény volt számomra ezeket az épületeket látni. Mindezek ellenére Gaudi építészete az, ami magával ragad, élete fő művén kívül a Güell park és különböző városi paloták is. A Sagrada Familia katolikus katedrális monumentális tornyai és a belső „oszloperdő” lenyűgözőek – mesélte az építész, akit nagyszámú érdeklődő hallgatott meg a Vas Megyei Építész Kamara mellett működő klubban, köztük olyanok, akik még nem látták Barcelonát, de szívesen megnéznék és olyanok is, akik jártak már ott, de kíváncsiak lennének a változásokra.