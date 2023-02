A sárvári Csónakázó-tónál készült fotóval köszöntötte a Házasság Hetét Novák Katalin köztársasági elnök. Az államfő egyébként többször is járt már vármegyénkben, legutóbb Sárváron és környékén túrázott. Akkor a közösségi oldalán több fotót is közzétett, amelyen a környék számos látnivalója felismerhető. Jártak a sitkei Kálvária-kápolnánál és a Nádasdy-várnál is. Sárvári látogatása előtt Tömördön, azelőtt pedig a Kőszegi-hegységben húzódó szakaszát teljesítették a Kéktúra útvonalának.

- Mi a férjemmel, Istvánnal úgy döntöttünk, hogy az elnökség öt éve alatt közösen bejárjuk a közel 1200 kilométert, hogy még jobban megismerjük Magyarország legszebb tájait az Írottkőtől Hollóházáig - írta közösségi oldalán Novák Katalin.