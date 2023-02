Amikor a nyaralást tervezgetjük, nagy valószínűséggel nem Üzbegisztán, Kirgizisztán vagy Kazahsztán térképét vesszük magunk elé. Pedig akár tehetnénk ezt is, hiszen ezek az országok is nyitva állnak előttünk, várják a magyar turistákat. És bizony van is látnivaló, amit vétek lenne kihagyni: csodálatos zöldellő parkok, monumentális szobor-műalkotások és modern épületkomplexumok várják a kalandvágyó utazókat. Az ott élő népek ősök iránti tisztelete, hagyományszeretete eredményezi, hogy rengeteg csodaszép emlékmű épül az országokban. Emellett meglepően nagy a biztonság – annyira, hogy a bajba jutott utazóknak még a rend őre is készséggel kerít fuvart, hangzott el a beszámolón.

A beszélgetés során szóba került, hogy vajon jelentkezik-e az ukrán-orosz konfliktus hatása a selyemút országaiban. Tekintettel arra, hogy ezek az államok igen jelentős orosz befolyás alatt állnak, kényesen ügyelnek arra, hogy megtartsák jó viszonyukat Oroszországgal. Igyekeznek nem véleményt nyilvánítani, kvázi semlegesként kimaradni a konfliktusból. Üzbegisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán is jelentős földgáz- és kőolajtermelő, ám az export során orosz vezetékek használatára szorulnak, ezért mindenképp kockázatos lenne számukra a háborúba való „beszivárgás”.

Nem mehetünk el szó nélkül a közép-ázsiai országok néprajzi, kulturális értékei mellett sem. A csaknem félmillió versszakos Manasz-eposz meghatározó forrás lehet azok számára, akik szeretnék megismerni ezeknek az egzotikus államoknak a gyökereit. A szombathelyi közönséget magával ragadta a színes beszámoló, sok kérdést intéztek a kutatókhoz, baráti beszélgetéssé alakult az este.