A nyereségvágyból elkövetett emberölés 1996 december 18-án történt, a vádlott 50 ezer forintot és 30 ezer forint értékű ékszereket tulajdonított el az idős Jolán nénitől, akit gersekaráti házának udvarán, az árnyékszéken találtak meg holtan, fejjel lefelé. A szakértői jelentések szerint az asszonyt már a házban megfojthatták, a köztudottan izgő-mozgó nénire az esti órákban a falubeliek találtak rá.

A nyomozás 27 évvel ezelőtt nem vezetett eredményre. Az ügy aktáját 2021-ben nyitották újra, a vádlott N. Zsolt az emberölés idején 20 éves volt és a helyi termelőszövetkezetnél dolgozott portásként. Később a határőrség, majd a rendőrség kötelékébe lépett, ahonnan idővel leszerelt és újra civil területen állt munkába. A kétgyermekes apát 2021 júliusában vasvári munkahelyéről vitték el a rendőrök.

Fotós: © Unger Tamás

Csütörtökön, a bizonyítási eljárás tárgyalásán szakértőket hallgattak meg az emberölési ügyben. Elsőként N. Zsoltot kérdezte a bíró, aki jelezte: nem kíván vallomást tenni, korábban tett vallomását fenntartja. Elhangzott, hogy N. Zsolt gyermekkora óta ismerte Jolán nénit, akiről azt is tudta, hogy buszos utazásokat szervez és arany ékszereket is árul. Járni, csak kisgyermekként járt a sértettnél, akkor az asszony cukorkával kínálta, amit a szekrény tetejéről vett le - idézett a bíró a vádlott vallomásából, majd az is szóba került, hogy a vádlott a bűncselekmény napján éjszakás volt a téeszben, nappal otthon tartózkodott.

Kiss Tibor orvosszakértő - aki 1996-ban a halotti szemlén és a boncoláson is jelen volt -, a meghallgatás során elmondta: a néhai Jolán nénit 1996 december 18-án hajnali kettő és délután 17 óra között ölhették meg, erre utaltak a hullajelenségek, vagyis a holttesten a halál beálltát követően látható változások.

A boncolás során külsérelmi nyomokat, a nyak területén bevérzéseket találtak. Megállapították, hogy az asszonyt egyértelműen megfojtották, mégpedig puszta kézzel. Az önkezűséget kizárták, a sérülések bizonyíthatóan külső erő hatására keletkeztek, amelyet vélhetően egy jó erőben lévő személy követhetett el. A sértett próbált védekezni, sikertelenül.

A vádlott, N. Zsolt rákérdezett az orvosszakértőnél: mennyire fér bele az elkövetői profilba a vékony, gyenge testalkat, merthogy őrá húszéves korában ez volt jellemző?- Hogy ki, mekkora erőt tud kifejteni, nem tudom megítélni, ez nem az én kompetenciám - adott választ a szakember.

Fotós: © Unger Tamás

Varga Gyula orvosszakértő a vádlott bal kezén lévő sérülést vizsgálta meg 25 év távlatában. Ezt vagy a dulakodás közben szerezte N. Zsolt vagy - ahogy ő állítja - egyszer felsegítette a sértettet a buszmegállóban, aki annyira belekapaszkodott, hogy körmével felsértette az ujját. A szakértő elmondta: N. Zsolt bal hüvelykujján kisebb hámos sérülés volt, ezt bármi okozhatta, gyakorlatilag mindkét állítás igaz lehet. - Ennél pontosabb szakértői véleményt nem lehet megfogalmazni felelősségteljesen - mondta.

DNS szakértőt is meghallgattak az ügyben, aki elmondta: egy kisebb doboz alsó és felső részét, valamint szőrképleteket vizsgáltak meg. Előbbin megtalálták a sértett, H. Sándorné és a vádlott, N. Zsolt DNS-ét is. A szőrképletek vizsgálata - mivel a minta már nem volt friss, és nem tartalmazta az úgynevezett gyökérrészt -, nem hozott eredményt.

A védelem rákérdezett: lehetséges-e, hogy a DNS közvetett módon kerül át egyik helyről a másikra. A szakértő szerint ezt nem lehet kizárni, vagyis a vádlott dobozon talált DNS-e máskor, és más módon, akár közvetetten is oda kerülhetett.

A vádlott is kérdezett: volt-e más DNS az övén és a sértettén kívül a dobozon? - Igen, lehetett, de ezek összehasonlításra, értékelésre alkalmatlanok voltak - mondta a szakértő.

A tárgyalás pénteken folytatódik tanúk, valamint a poligráfos szakvélemény meghallgatásával.