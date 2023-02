Ma este a Végállomásban koncertezik a nemrég új albummal jelentkező Strong Deformity zenekar. Az új album címe Inside Your Sun, amit a Hammerworld Recordings vett gondozásba. A koncert egy hatállomásos tavaszi miniturné első alkalma. Az eseményen vokalistaként fellép Besnyő Gabriella is, aki nemrég A Dal című műsorban is sikeresen szereplő Nova Prospect zenekar énekese. Három vendégzenekar színesíti az estét: a Kint a bárány, a Das Model – Depeche Mode Tribute és a Devoid. Kezdés: 19 órakor.