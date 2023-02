Az első emeleti hírlapolvasóban hat szerző – Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Füst Milán, Rónay György, Konrád György, Szilágyi István – életművéből mutatnak be ízelítőt, válogatva köteteikből. Érdekessége a tárlatnak, hogy a szerzők talán kevéssé ismert munkásságát is felvillantja, többen közülük ugyanis számos műfajban alkottak. A világszerte ismert, ma is telt házat vonzó színműíró, Molnár Ferenc például kitűnő regényeket, kisregényeket is írt. A tudós Füst Milán írt verset, drámát, regényt, az irodalomtörténész és költő Rónay György pedig hagyott ránk prózai műveket is. A kiállítás február 18-ától március 4-éig várja a közönséget a könyvtár nyitvatartási idejében.