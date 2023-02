A szombathelyi Mesebolt Bábszínház Pettson és Findusz előadását szombaton a budapesti Klebelsberg Kultúrkúria közönsége élvezhette - és élvezheti; két alkalommal is (előbb délelőtt, aztán délután). Sven Nordquist meséinek meseboltos dramaturgja Khaled-Abdo Szaida, a rendező Kovács Petra Eszter. A magányos Pettsont most már Hencz András játssza (szerepátvétel!), a borsószemnyi kismacska-bábot továbbra is Kovács Bálint kelti életre. A gondoskodó szomszédasszony szerepében: Gyurkovics Zsófia. És a végére eljön az ünnep, a magány messze tűnik.