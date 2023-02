– A vár jelenleg is látogatható: kabátban, pulóverben ajánlott, hiszen minimális fűtés van a belső nagy termekben: csak annyi, hogy megóvjuk a múzeumban tárolt anyagokat és szerkezetileg ne károsodjon az épület. Így viszont nem tudtunk rendezvényeket tartani a lovagteremben. A Művészeti Szemle lesz az első február 28-tól március 3-ig, amikor kipróbáljuk, hogyha csak a lovagtermet fűtjük fel 17-18 ℃-ra, az mennyire tűrhető a közönségnek, mennyire befolyásolja a produkciókat, milyen gázfogyasztást eredményez, illetve hogy a szakaszolás meg tud-e valósulni optimálisan. Ez lesz az első nagy teszt: a sikere nagyban befolyásolja a további működésünket – mondja az igazgató. A tervek szerint márciustól használják a lovagtermet a valódi funkciójának megfelelően, csak akkor fűtve fel, amikor szükséges: ha színházi vagy más előadásra vendégeket várnak. A tesztüzemmel akarnak felkészülni az őszi időszakra, az első félév tapasztalata alapján tudnak majd a másodikra tervezni.

A programokra térve: sok tervük van,denagy még a bizonytalanság. – Egyeztetünk, hogy a Déryné Program elmaradt színházi előadásai és az elhalasztott Dumaszínház előadások közül melyeket tudjuk pótolni már márciusban. A nemzeti ünnepen a Művészeti Szemle gáláját mindenképpen a lovagteremben szeretnénk rendezni. Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekarának tavaszköszöntő hangversenyét márciusban, a Kőszegi Vonósok koncertjét április 1-jén ugyanúgy ide tervezzük. Ez nem azt jelenti, hogy KÖSZHÁZ felszabadulna, hiszen a táncos-mozgásos próbáknak, szakköri foglalkozásoknak, klub-összejöveteleknek továbbra is az lesz a helyszíne. Az idén is lesznek koncertek a Térzene Programban márciustól – gazdag kínálattal készülünk a várudvaron és más külső helyszíneken. Mi is csatlakozunk a Színházi Olimpia rendezvénysorozatához: egy különleges Shakespeare-előadást láthat a közönség Kőszegen a marosvásárhelyi Spectrum Színház előadásában, és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata is érkezik egy darabbal. Ezenkívül a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel és a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal együttműködve szeretnénk egy előadást létrehozni, amelynek Kőszegen lenne a próbaidőszaka és később több helyszínen bemutatója. Tavasszal folytatjuk a gyermekszínházi bérletünket is, és készülünk a hagyományos rendezvényekre, mint a Szőlő Jövésnek Könyve rendezvénysorozata borversennyel, a majális és a néptánctalálkozó a május 1-jei hosszú hétvégén. A várszínház programjáról még korai lenne bármit mondani, tárgyalásokat folytatunk több irányban, és várjuk, hogy kiírják az idei pályázatokat.