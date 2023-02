Az iskola és az elektronikai alkatrészgyártó cég együttműködése tíz évre nyúlik vissza – idézte fel Talabér Csaba, a Vas Megyei SZC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola igazgatója, aki azt is elmondta: az elmúlt tanév végén a TDK részéről érkezett a felvetés, melyben a vállalat felajánlotta, hogy támogatná az iskolát egy számukra kiemelkedő fontosságú projektben, az igazgató választása pedig a duális automatikai technikus képzés miatt a villamos mérőterem felújítására esett.

A teremben a műszerek és eszközök már kellő számban és minőségben rendelkezésre álltak, a bútorzat azonban cserére szorult. A felújítás nyáron kezdődött meg, az iskola diákjai tanáraik vezetésével felújították annak teljes villamoshálózatát, emellett megtörtént a falhibák kijavítása és új festést is kapott a terem, ahol új, erősített burkolatú bútorok, munkaasztalok, tárolók kaptak helyet, valamint mérőállomásokat alakítottak ki. A diákok kényelmét modern, ipari forgószékek biztosítják. - Egy olyan környezetet sikerült megteremtenünk, ahol tanárnak és diáknak is jó lenni, büszkeséggel mutatjuk meg vendégeinknek és invitáljuk ide a nyolcadikos, nyílt napra érkező diákokat és szüleiket is. A projekt extra hozadéka, hogy a felszabaduló, még használható eszközök felhasználásával egy szaklabort alakítottak ki – tette hozzá az igazgató.