Elsőként a 3.a osztályba kukkantottunk be péntek délelőtt. Színkavalkád uralta a termet, az egész táblát bohócokkal, színes szalagokkal dísztették a gyerekek, éppen matematika óra volt, de persze nem olyan feszes, mint máskor. Az 1.b osztályban több hercegnővel találkoztunk, de ott volt az ébenfekete hajú Wednesday kiköpött mása is a középső padsorban, egyenesesen galád családból, vagyis az Addams family-ből. Az 1.a osztályban éppen Kiss László esperes-plébános tartott hittanórát. Egy közös fotó erejéig az atya köré gyűltek a maskarások: a királykisasszonyok, tündérek, balerinák, rendőrök, sőt még egy aranyos kis süni is.