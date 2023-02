Fuvarozással foglalkozó olvasónk levélben hívta fel a figyelmet a problémára, amely szerinte azért felháborító, mert ezért a komfortért bizony fizetni is kell. Ár-érték arányban nem keveset, 3 ezer forintot - az információ földbe szúrt táblán olvasható a parkoló végében. A 86-os és a 8-as út találkozásánál, Körmend előtt található OMV benzinkút parkolójáról van szó. A kátyúk komoly károkat is okozhatnak a soktonnás járművek kerekeiben és futóművében, a körülmények pedig nem túl kulturáltak.

Kérdés, hogy miért nem parkolnak akkor máshol, esetleg egy speciálisan a kamionok fogadására alkalmas helyen - a válasz azonban kézenfekvő: a pihenőidőt be kell tartani, aki ezt nem teszi, súlyos bírsággal néz szembe. Ha éppen Körmend környékén telik le a vezetési idő, akkor bizony használni kell a parkolót, történetesen a benzinkút mögötti kamionparkolót. Egy kamionos naponta körülbelül 600 kilométert is vezet, időpontokra kell célba érnie, nem késhet, de nem is siethet, tehát komoly logisztikai kihívás az élete. A Körmend előtti benzinkutat nevezhetjük akár stratégiai pontnak is, hiszen fontos közlekedési útvonalak mentén fekszik.

Forrás: VN

Ottjártunkkor a benzinkút bérlőjétől azt az információt kaptuk, hogy ismerik a problémát, sokszor találkoztak ezekkel a panaszokkal, viszont nem az üzemeltető dolga a parkoló rendbetétele. A parkolás díját a rövid pihenőidőre nem kérik, csak akkor, ha a kamion egész éjszaka ott parkol. Mint kiderült, a tulajdonos OMV tud a panaszokról, ezt a bérlő már közölte velük.

Megkerestük a tulajdonos társaságot is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az OMV Hungária Kft. még az idén tervezi a töltőállomás és környezete felújítását, ebbe beletartozik többek között a hulladéktárolók kihelyezése, a kulturált környezet kialakítása is. A hozzánk eljuttatott levél kitér arra, hogy "az állomás környékén nagy volumenű közútfelújítás és nyomvonal-változtatás volt tervben, a hozzánk tartozó terület felújításával meg akartuk várni a tervek véglegesítését, azonban a tervezett munkát határozatlan időre elhalasztották.”

A régi probléma a tulajdonos szerint éppen ezért nem oldódott meg idáig, de nem várnak tovább: a helyszíni bejárás már megtörtént, jelenleg pedig a tervezés és a költségvetés kidolgozása zajlik.