A teljes program két nyelven – magyarul és szlovénül – zajlott. A rábavidéki rönkhúzáson jelen voltak a szlovén közösség vezetői, Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója, Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke és Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke.

Az eseményen tiszteletét tette Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki köszöntőjében így fogalmazott: – Függetlenül attól, hogy háborús időszakot élünk, és a brüsszeli döntések miatt nehéz a hazai gazdaság helyzet, a Magyarországon élő nemzetiségek idén is megkapják azokat a támogatásokat és lehetőségeket, amelyekre szükségük van – mondta. Az apátistvánfalvi rönkhúzásra a település határában vágták ki a 35 méteres lucfenyőrönköt, amelyre az ifjú párt ültették. Emellett szükség volt egy 20 méter körüli másik rönkre is, ezt a gyerekek húzták, Apátistvánfalván ugyanis ez is hagyomány.

A faóriásokat a Szombathelyi Erdészeti Zrt. ajánlotta fel a rendezvényre. Az erdészet az Országos Szlovén Önkormányzattal közösen választotta ki az Apátistvánfalvához közeli erdőben a hatalmas lucfenyőt, amelynek tőátmérője elérte a 100 centimétert, magassága pedig a koronával együtt meghaladta a 37 métert. Az erdőtervi előírással rendelkező erdőrészlet legnagyobb fájának, a 85 éves lucmatuzsálemnek a kitermelését nagy gyakorlattal rendelkező favágók végezték. A több mint 5 köbméteres, mintegy 5 tonnás rönköt traktorral – rendőri biztosítás mellett – húzták el a település határáig. Ott az asszonyok feldíszítették, majd a rönköt, rajta az ifjú párral, 25 koszorúslány és 25 vőfély húzta el a templomig.