Nagy siker volt a zenés adventi kalendárium, örömmel fogadta a közönség: múlt év végén több mint húszezren kattintottak a zenekar youtube-csatornájára. Kis szünet után január 6-án, Vízkereszt napján újrakezdték a próbákat. Március 18-án Tavaszköszöntő hangversennyel készül az ifjúsági fúvószenekar, amely tavaly minősült – a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség „A” fokozatú minősítéséért állt színpadra. Április 22. a következő fix időpont: szakmai zsűri előtt minősítő koncertre készül a felnőtt fúvószenekar. A műsor impozánsnak ígérkezik: zenével járják be Európát Nagy-Britanniától Spanyolországon át Németországig, Bulgáriáig, és előadnak egy darabot, amelynek a hangversenyen lesz az ősbemutatója, sorolja Szilágyi Miklós. – A minősítési kritériumok között szerepel, hogy egy kortárs magyar szerző fúvószenei darabját is el kell játszanunk. Sárvári József szép sikereket ért el nálunk: a Végvári Zeneszerző-pályázatot és a tavalyi Zenekar a Határon zeneműíró pályázatot is ő nyerte meg.

A minősítéshez kapcsolódva fantáziadús darabot írt, A Hétforrás legendáját. Május 1-jén megtartjuk a hagyományos reggeli ébresztőt, a tavalyihoz hasonlóan rövidített útvonalon, mégis mindenkit elérve. Május végén a szentgotthárdi fúvóstalálkozóra készülünk. Szerepelnek a fúvósok a TérZene programban, nyári menetrendünk pedig hagyományosan sűrű lesz.

Június 17-én sokadik alkalommal várnak minket vissza a Mosonmagyaróvár melletti Dunaszigetre, ahol két éve vendégeskedtünk ott utoljára. Folytatódik az egyházzal való együttműködésük: az Úrnapi körmeneten és a Jézus Szíve templom búcsúján hagyományosan közreműködünk, ám újszerű fúvószenekari feldolgozásban szólalnak meg a darabok – megújított zenei anyaggal kísérjük az egyházi ünnepeket.