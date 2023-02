Az edzők – Nagy Júlia, Elekes Helga, Balogh-Laskovics Petra, Gombkötő Balázs, Faludiné Lovas Henriette – ismét nagyon sikeres munkát végeztek. – Ezek az eredmények azért is nagyon biztatóak, hiszen három hét múlva Szombathelyen kerül megrendezésre a 10 Tánc Magyar Bajnokság, amelynek rendezője az egyesületünk. Utoljára ilyen nagy versenyt 2020-ban rendezhetett Szombathely, ahol három különböző korosztályban született Magyar Bajnok a LORIGO TSE színeiben – tudtuk meg Lovas Henriette szakmai vezetőtől. A kaposvári Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság eredményei: Rózsai Barbara: gyerek szóló latin 1. helyezés, Németh Olívia: gyerek szóló latin 3. helyezés, Kocsis Vince György–Ferincz Lili: junior I. D standard 1. helyezés, junior I. D latin 5. helyezés, Takács Benedek–Nagy Jázmin: junior I. D standard 6. helyezés, junior I. D latin 3. helyezés, Takács Dániel–Galántai Veronika: junior I. D standard: 8. helyezés, junior I. D latin 11. helyezés Koroknai Axel Péter–Tóth Kinga: junior I. D standard 4. helyezés, junior I. D latin 9. helyezés, Polányi Koppány– Polgár Sára Lili: junior I. D standard 5. helyezés, junior I. D latin 8. helyezés, Lepsényi Gábor–Faludi Olívia Zita: junior II. B standard 2. helyezés, junior II. B latin 2. helyezés, Bálint Péter Imre–Rába Rebeka: ifjúsági C standard 1. helyezés, ifjúsági C latin 4. helyezés, Bene Nándor– Gerencsér Zsófia: ifjúsági C standard 2. helyezés, ifjúsági C latin 3. helyezés, Kopácsi Attila–Sipos Blanka: ifjúsági C standard 3. helyezés, ifjúsági C latin 7. helyezés, Simon Áron–Korn Vivien: ifjúsági C standard 7. helyezés, ifjúsági B latin 7. helyezés, Tóth András–Rozmán Vivien: ifjúsági B standard 2 helyezés, ifjúsági B latin 1. helyezés, Faludi Bálint–Rózsai Vivien: ifjúsági B standard 4. helyezés, ifjúsági B latin 2. helyezés, Cziráki Bálint–Kránicz Anna Boglárka: felnőtt A standard 2. helyezés, felnőtt A latin 2. helyezés.