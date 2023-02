A rendezvényen dr. Szijártó Valéria jegyző köszöntötte a megjelenteket, a Sárvári Vonósok (művészeti vezető: Csikós-Kovács Éva) adtak műsort, és Pintér Kitti, a Gárdonyi-iskola diákja, a Regösök Húrján regionális versesmondó verseny arany minősítést nyert tanulója (felkészítő tanára: Lukács Réka).

Ezután vetítettek egy videós összefoglalót az elmúlt évekről, majd Kondora István polgármester a város demográfiai helyzetéről, nemzetközi kapcsolatairól, turizmusról, iparról, a közbiztonság helyzetéről, a történelmi egyházak munkájáról, a város sportéletéről, a válság okozta nehéz helyzetek megoldási törekvéseiről és a megvalósult beruházásokról beszélt, pozitív szemlélettel.

- Bár több negatív elem volt, mindenkit arra kérek, hogy mi adjunk reményt. Legyünk optimisták, hogy az előttünk álló feladatokat közösen a város polgáraival meg fogjuk oldani – zárta beszédét.

Az évértékelőre meghívást kapott Ágh Péter államtitkár, a város országgyűlési képviselője is, aki szerint a városvezető a koronavírus és a háború okozta helyzetben is igazolta rátermettségét. Úgy véli, Sárvár a kihívások közepette is bizonyította összetartását, így tudott tovább fejlődni.