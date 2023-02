Horváth-Schwarcz Kriszta, a rendezvény főszervezője lapunk megkeresésére elmondta: négy másik bécsújhelyi anyukával közösen ügyködnek azon, hogy összehozzák a város magyar közösségét, amely több ezer főt számlál – csak a számukra létrehozott Facebook-csoportba 3000 tag lépett be eddig –, sokan generációk óta Bécsújhelyen élnek. Évek óta tartanak közös, gyermekek számára szóló programokat, mint például a farsang vagy a Mikulás várás és már a Covid előtt megfogalmazódott bennük az is, hogy a felnőttek számára is szervezzenek magyar rendezvényeket. A járványhelyzet elmúltával pedig egy farsangi bál szervezése mellett döntöttek.

Forrás: VN