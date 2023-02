Dr. Soós Viktor Attilától megtudtuk: Szilágyi Andor forgatókönyvíróval, rendezővel négy-öt évvel ezelőtt került kapcsolatba egy Brenner Jánosról szóló pályázat, azon belül is egy filmötlet kapcsán. Abból a tervből akkor nem lett semmi, de a két szakember között elindult egy rendkívül jó együttműködés, közös gondolkodás. - Andort az első pillanattól kezdve magával ragadta, teljesen megfogta Brenner János személye, életútjának különlegessége. Elindult egy gondolat, megszületett benne egy film ötlete, ami aztán részleteiben is kibontakozott és elindult a megvalósítás útján. Most itt vagyunk a bemutató után, örülünk a filmnek, ami nem egészen öt évvel Brenner János boldoggá avatása után került a nagyközönség elé - mondta a körmendi születésű történész, aki már akkor nagyon boldog volt, amikor először hallott a film ötletéről.

- Korábban bennem is felmerült, hogy a könyvek mellett legjobban film formájában, különösen a játékfilm eszközével lehetne Brenner János életútját bemutatni. Én nem foglalkoztam filmkészítéssel, így nem volt erre lehetőségem, de minden ilyen terv, javaslat megmozgatott. Szilágyi Andor volt az, aki teljesen megszállottan, eltökélten belevetette magát a film tervezésébe, a forgatókönyv megírásába, elkészítésébe. Én segítséget tudtam nyújtani ahhoz, hogy teljes képet kaphasson Brenner Jánosról. Dokumentumokat, fényképeket, háttéranyagokat bocsátottam a rendelkezésére, amelyek segítették őt abban, hogy egy történelmileg teljesen hiteles forgatókönyv, film születhessen. Brenner János élete mellett fontos volt a Szombathelyi Egyházmegye helyzetének, az üldözött egyházi személyek sorsának ábrázolása, valamint a történelmi háttér megrajzolása is. Jó látni, hogy egy teljesen hiteles, pontos film született, amelyben minden szál, minden történet eredeti, valós alapokon nyugszik - tette hozzá dr. Soós Viktor Attila, akinek nagyon tetszett a nyolcrészes sorozat.

- Nagyon jó, hogy eredeti helyszíneken forgatták le a filmet, és az is, hogy minden szereplő a saját nevén jelent meg. Remekül mutatja be a sorozat a korabeli szereplőket, azok karakterét, lelkületét, a korszakot, vagyis az ötvenes évek világát. Nehéz időszak volt ugyanis, amelyben Brenner János vértanúságot szenvedett. Tele volt kemény, embert próbáló helyzetekkel, amelyek hitelesen jelennek meg a filmkockákon. A kommunista diktatúra mindennapjai, az egyházat ért üldöztetés, a sérelmek mind ott vannak a fimben, és azt is érdemes megemlíteni, hogy a Szombathelyi Egyházmegye papjainak, szerzetesei megtapasztalhatták a diktatúrát, ez a terület ugyanis az egyházüldözés szempontjából kiemelt volt. Határozottan lépett fel ugyanis a pártállam, az Állami Egyházügyi Hivatal és az állambiztonság megyei szervezete az itt élő személyekkel szemben.

A történész zárásként azt mondta, hálás azért, hogy elkészült a film, azért meg különösen, hogy egy picit részese lehetett az alkotásnak, korábban pedig a boldoggá avatás folyamatának. -János atya példája hatással volt rám, jelmondata, miszerint Az Istent szeretőknek minden a javukra válik sokszor eszembe jutott, segített nehéz helyzetekben. A film címe Legyetek szeretettel! újabb feladatot ad a mindennapokra. A másik érzés a büszkeség: az, hogy Vas vármegye, a szentek szülőföldje ilyen kiváló példaképeket adott számunkra. A jó Isten különleges ajándéka, hogy voltak olyanok, akik nem féltek, akik bátran vállalták küldetésüket, hivatásukat. János atya példája ma is hat, és arra buzdít, hogy félelem nélkül éljük az életünket.