A csapadékvíz-elvezetés III. üteméhez 300 millió forintos támogatást kapott a város, ebből a Góré utca, a Mártírok utca, az Egres árok, a Vasvári Pál utca tömbbelső és a Dózsa utca csapadékvíz elvezetését oldották meg, ezzel is csökkentve és megelőzve a környezeti és gazdasági károkat. A projekt céljai között szerepelt a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése is az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

A projekt záró rendezvényén Tóth Balázs polgármester az előzményeket ismertette: A csapadékvizes beruházások sora 2018-ban indult el Vasváron, de a tervek korábban, már 2015-ben készen voltak. -A projektet három ütemben tudtuk megvalósítani, megközelítőleg 700 millió forintból tizenhárom helyszínen történt beavatkozás - mondta a városvezető, majd azt is kiemelte, hogy Vasvár dimbes-dombos vidéken fekszik, így a csapadékvíz-elvezetés kiemelten fontos, különösen, ha villámárvizek sújtják a települést. - A legkritikusabb részeken sikerült megoldani a problémákat. A beruházás különleges volt abból a szempontból is, hogy a közbeszerzést nem egy cég nyerte el, hanem kettő, hiszen lehetőség volt a részletajánlatokra is. Nagy öröm számunka, hogy a támogatásból megvalósult a teljes műszaki tartalom, határidőre készült el a munka, és az elszámolás is sikeres volt - tette hozzá a polgármester.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár kiemelte, hogy három egymást követő beruházásról lehet beszélni, hiszen a csapadékvíz-elvezetés három ütemben valósult meg, erre nagy szükség volt Vasváron. -Az eredmény nemcsak azért öröm számomra, mert megoldja a korábbi problémákat, hanem azért is, mert esztétikus, igényes munkát végzett a kivitelező - hangsúlyozta a képviselő, végül arról beszélt: a klímaváltozásnak nemcsak a globális felmelegedés a jellemzője, hanem az extrém időjárási jelenségek is, amelyekből egyre több van egy éven belül. Ez a mostani beruházás ebből a szempontból is nagyon hasznos.

Fotós: © Szendi Péter

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy Vasvár sikeres időszakot zár a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban, amely az év végén zárul. -Iparterület kialakítására, termelői piactérre, hegyháti zöld útvonalra, bölcsődére, a kilátó környezetére, csapadékvíz elvezetésre, az óvoda és ifjúsági ház energetikájára is nyert forrást a település, emellett részese volt a Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktumnak is.

Tóth Balázs polgármester zárásként arról tájékoztatott, hogy a városnak van forrása arra, hogy az árokrendezés után a Dózsa György utcát és a Góré utcát rendbe tegye egy belterületi utak felújítását célzó projekt támogatásából.