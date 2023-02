„Figyelem, figyelem, közhírré tétetik: a farsangi ünnep most elkezdődik. Ide gyűljön apraja, nagyja, aki a maskarákat látni akarja!” A csoportszobákban kezdődött és fél 11-kor az összenyitható teremben így folytatódott a mulatság. Ott gyülekeztek a csoportok, hogy a gyerekek egymásnak is bemutathassák az alkalomra tanult dalokat, mondókákat és persze a jelmezeiket. Batman, tündérek, hableányok, pókemberek, Harry Potter, rendőr, tigris lépkedtek egymás mögött és tapsoltak egymás produkcióinak.

Hozzájárult a jó hangulathoz az is, hogy az óvoda felnőtt közössége is jelmezt öltött: fogtündér, unikornis, méhecske, katica, indián, műtős, páva, FBI-ügynök, boszorkány bőrébe bújtak az óvodapedagógusok, dajkák. Vidám dekoráció is készült a nagy napra: felnőttek, gyerekek közösen készítették a színes, krepp-szalagos díszítést, a papírtányérból készült bohócarcokat.