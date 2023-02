A tényállás szerint a vádlott 2021. május 6-án 15 óra körül egy magyar forgalmi rendszámú, Mercedes Actros típusú nyerges vontatóból és a hozzá kapcsolt magyar forgalmi rendszámú, Krone SD típusú félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel, nappali látási viszonyok között, de borult időben közlekedett a 834-es számú főúton, Celldömölk felől Pápa irányába - olvasható a biroság.hu-n.



A vádlott előtt, vele azonos irányba haladt egy magyar forgalmi rendszámú, VDL BOVA Futura Classic típusú autóbusz, amelynek 13 utasa volt.

A vádlott a járműszerelvénnyel megkezdte az előtte mintegy 79-81 km/h sebességgel haladó autóbusz előzését. A vádlott a járműszerelvényt mintegy 88-90 km/h sebességre gyorsította, áthúzódott a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, és úgy kezdte meg az elhaladást az autóbusz mellett, hogy az általa igénybe vett forgalmi sávban vele szemben ekkor érkezett mintegy 80-85 km/h sebességgel egy magyar forgalmi rendszámú, Audi A6 típusú személygépkocsi, amelyben elöl jobb oldalon utas volt. Az Audi vezetője nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel.



Amikor a vádlott a járműszerelvénnyel megkezdte az előzést, akkor a későbbi ütközés helyétől járműszerelvénye 196 méter, míg az Audi 180 méter távolságra közlekedett. A járműszerelvény nyerges vontatója teljes terjedelmével az ütközés előtt 5 másodperccel tért át a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ekkor az Audi az ütközési ponttól 112,5 méterre haladt, változatlan, 80-85 km/h sebességgel.



A vádlott járműszerelvényével már az autóbusz mellett haladt, amikor észlelte az Audit, s azért, hogy az ütközést elkerülje, a járműszerelvényt mintegy 62-64 km/h sebességre lassította, majd vészfékezett, és megpróbált visszatérni az autóbusz mögé. Közben az Audi sofőrje továbbhaladt az általa igénybe vett forgalmi sávban, majd hirtelen balra kormányzott és áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol gyakorlatilag változatlan sebességgel – mintegy 1,2 – 1,3 méter átfedéssel – a terelővonaltól 0,6 méter távolságra nekiütközött az autóbusz bal elejének.



Az ütközés bekövetkezésekor a vádlott által vezetett járműszerelvény az ütközés helyétől mintegy 25,7 méter távolságra közlekedett, ekkor méretének még mintegy 75%-ával a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávot foglalta el. Az ütközés erejétől az Audi visszacsapódott a menetiránya szerinti jobb oldali útárokba úgy, hogy elejével a menetirányával ellentétesen nyerte el véghelyzetét.

Az autóbusz a menetiránya szerinti jobb oldalon letért a szilárd útburkolatról, az 1,1 méter széles útpadkán át a jobb oldali árokba haladt, ahol a jobb oldalára dőlve nyerte el véghelyzetét.



A vádlott járműszerelvénye az ütközés bekövetkezését követően mintegy 3,5 másodperc elteltével – 16,1 méter hosszú, látható fékezést követően - tért vissza teljes terjedelmével a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sávba, ahol végül is megállt.

Ahhoz, hogy a vádlott az előzést – figyelemmel a járműszerelvénye és az autóbusz sebessége közötti különbségre is – a szemben közlekedő jármű zavarása nélkül be tudja fejezni, 442 méter hosszú útszakasz kellett volna, hogy a rendelkezésre álljon a ténylegesen rendelkezésre álló 376 méter helyett.

Amennyiben az Audi sofőrje irányváltoztatás nélkül halad tovább a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sávban, úgy a vádlott járműszerelvényével összeütközött volna. Az Audi vezetője az ütközés előtt egy másodperccel tért át a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ezért az autóbuszvezető – mivel ez az időtartam megegyezik a járművezető reakcióidejével – a járművek ütközését elkerülni nem tudta.

A baleset következtében az Audi sofőrje és utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen meghaltak. A közlekedési baleset és a haláluk között közvetlen, egyenes ok-okozati összefüggés áll fenn.

Az autóbusz három utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos, míg a többiek nyolc napon belül gyógyuló könnyű testi sérüléseket szenvedtek el.

Tíz utas, valamint a sofőr a biztonsági övüket nem használták annak ellenére, hogy az autóbusz ülései biztonsági övvel fel voltak szerelve.

A baleset azért következett be, mert a vádlott úgy előzött, hogy az előzés céljából igénybe vett forgalmi sáv nem volt olyan távolságban szabad, hogy – figyelemmel az előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre – az előzés a szembe jövő forgalmat ne zavarta volna. Továbbá a gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel lakott területen kívül 70 km/h-át meghaladó sebességgel közlekedett.

Az autóbusz vezetője szabályt szegett, mert az autóbusszal lakott területen kívül 70 km/h-át meghaladó sebességgel közlekedett. Az Audi vezetője szabályt szegett, mert érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett. Tíz utas és a buszsofőr szabályt szegett, mert olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, magukat a biztonsági öv becsatolásával nem rögzítették az ülésen.

A bíróság a büntetés kiszabásánál nagy nyomatékkal értékelte enyhítő körülményként, hogy a vezetői engedéllyel nem rendelkező, Audit vezető sértett, késedelemmentes reagálás esetén gépjárművét az ütközés pontjáig lassító fékezéssel megállíthatta volna, vagy fékezés nélküli továbbhaladás esetén, jobbra kormányozva, az útpadkát használva elhaladhatott volna a vádlott által vezetett gépjárműszerelvény mellett.

Mindezekre tekintettel látott lehetőséget a bíróság a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, végrehajtandó szabadságvesztés érdekében; a vádlott és a védő elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért, a járművezetéstől eltiltás kategóriára korlátozása érdekében is fellebbezést jelentett be.

A 2021. május 6-án történt tragédiáról itt olvashat: