Babos Andrea, Gersekarát alpolgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy Gersekarát csapata már hagyományosan jól szerepel a böllérfesztiválon, a mostani harmadik helyezés már a második a sorban, de korábban a települést képviselő csapat kapta a legjobb böllér megtisztelő címet is. A vármegye által szervezett rangos rendezvényen jelen volt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Marton Ferenc alelnök is. A gersekarátiak a harmadik helyezést érő menüjében szerepelt a böllérmáj, amelyet délelőtt 10 órára kellett elkészíteni, a déli húsleves, majd az úgynevezett sültes tál, amelyen a sült húsok mellett oldalasokat is kínáltak, a hagyományos véres és májas hurka mellett.

A sikeres vendégszereplés mellett a vasi kistelepülés élete idén megélénkülni látszik: a gersekaráti tó üzemeltetésére pályázatot ír ki az önkormányzat. A tó és a tavat kiszolgáló létesítmények tavaly visszakerültek az önkormányzat tulajdonába, ezek fenntartását és működtetését azonban vállalkozókkal kívánja az önkormányzat biztosítani.