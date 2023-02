A pankaszi nászmenet a közösségi színtértől indul 15 óra táján, előtte Kevy Albert Vas Vármegyei képviselő, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. A vasútállomásnál a körmendi Rábavirág Táncegyüttes is eljár egy táncot, a bolondlakodalom után az estét Trilla-buli zárja. Hegyháthodászban is szombaton búcsúztatják a farsangot: itt is két bolondos szív talál egymásra, akiket álesküvőn adnak össze. A program a menyasszony kikérésével 15.30-kor indul, a gyülekező a kultúrház előtt lesz. A nászmenetet kíséri a körmendi Senior Néptáncegyüttes, a muzsikáról Ambrus Tamás gondoskodik. Apátistvánfalván maratoni programmal készülnek, a tervek szerint legalább hatórás lesz a rönkhúzás, amely szlovén és magyar nyelven zajlik. A program 10 órakor kezdődik, főszervezője az Országos Szlovén Önkormányzat. A rábavidéki szlovének rönkhúzása 2015 óta a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén is szerepel.