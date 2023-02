A farsangi mulatság alkalmából fánksütő versenyt is hirdettek, mintegy húszan neveztek. Kiss Józsefné Erzsi elárulta: a hagyományos változatot készíti lisztből, élesztőből, cukorból, egy csipet sóból és tojássárgájából. A legjobban a baracklekvár dukál mellé, de igazából az íze mindegy is, csak házi legyen. Népszerűnek bizonyult a gyermek- és felnőttkategóriában meghirdetett jelmezverseny is. Némethné Polányi Zita “A falu szépének” öltözött: gumicsizmáját, szalmakalapját virágokkal díszítette, táskájába púdernek lisztet, krémnek vajat, körömreszelőnek pedig egy valódi kéziszerszámot rejtett. – Mindig gyermekek között dolgoztam, megőriztem a pajkosságot – fogalmazott.

A Sorokmenti Rekettyések a farsangi mulatságon adták elő a helyi nagyközönségnek, a budapesti Nemzeti Színházban bemutatott darabjukat, mely egy félreértésen alapuló falusi komédia, címe: Beteg a falu kanja! Ezzel a darabbal képviselték Vas vármegyét a 8. Pajtaszínházi Programban.