– A város ezzel a meghitt ünnepséggel köszönti már több mint egy évtizede az adott évben született gyermekeket és szüleiket. A kicsik nevei gravírozott fémszíveken kerülnek fel a kovácsoltvas-faágakra – mondta el Tóth Balázs polgármester.

Hozzátette: a Születés Fáinak ötlete a Vasvárhoz kötődést igyekszik erősíteni a családokban. A szülők örömmel veszik a meghívást az adott esztendőben, hogy újszülött gyermekeik nevét maguk tehessék fel a fára. Év közben is szívesen veszik a közös családi séták során az irányt a Születés Fáinak helyet adó domonkos kolostor melletti gyalogos átjáró felé. Jó érzés számukra újra meg újra látni gyermekük nevét a kovácsoltvas fán.

A Születés Fájára advent harmadik vasárnapján kerülnek fel az év újszülöttjeinek nevei

Fotós: © Szendi Péter

– A vasvári születésszámban egyébként a 2019-es esztendő volt a kiemelkedő, akkor 49 újszülött volt a városban – emelte ki a városvezető, aki még elmondta: a vasvári trendre jellemző, hogy a születésszám néhány éve már ötven alatt, de harminc közelében van. Ez azért jó hír, mert a szám állandósulni látszik, nem csökken, így a növekedésben is bízik az önkormányzat a több családbarát intézkedésnek köszönhetően.

Tóth Balázs azt is elmondta: épp a 2019-es kiugró évnek köszönhetően bővült az óvodai csoportszám ötre. A városvezető bízik abban, hogy a jövőben is meg tudják tartani ezt a csoportszámot a növekvő gyermekvállalási kedvnek köszönhetően. Ám az örömhír mellé feladat is társult: a bővülés miatt új óvónőt kellett találnia a városnak a csoporthoz. Végül sikerült távolabbról ide csábítani egy szakembert, aki szolgálati lakást kapott, így a humán erőforrás is biztosított az intézményben a növekedéshez.

– Gyarapodni tudnánk lélekszámban, ha sokasodna a születések száma. Azért bízunk benne, hogy a folyamat idővel pozitív irányba változik a kormányzati intézkedéseknek, otthonteremtési programoknak köszönhetően – fogalmazott Vasvár polgármestere.

Hozzátette: a támogatások a gyermekvállalási kedvre pozitívan hathatnak, az intézkedések hatása több év alatt mutatkozhat meg számokban is. Vasvár például a falusi CSOK támogatásban ugyancsak érintett, amely az ötezer fő alatti települések számára érhető el. Így a városban is igénybe tudják venni azok a családok a kedvező lehetőséget, akik itt építkeznének vagy újítanának fel ingatlant. A jelek már erre utalnak: egyre kevesebb az eladó ház, sok ingatlan cserélt gazdát az utóbbi időben. Ami az önkormányzatot illeti: a város, ahogy eddig, úgy idén is támogatja az első lakáshoz jutókat. A költségvetésben elkülönített forráshoz pályázat útján juthatnak hozzá a városban letelepedni, családot alapítani szándékozók. Így lesz ez a tervek szerint idén is.