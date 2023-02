A Magyar Kormány ebben az évben meghirdette a szabadtéri bringaparkok létrehozására irányuló programját. A felhívásra Körmend is nyújt be pályázatot, amennyiben a képviselő-testület csütörtöki ülésén támogatja Bebes István polgármester előterjesztését. A szükséges szabadidős kerékpáros infrastruktúra kiépítése nemcsak a kerékpározást hivatott támogatni, de a mozgásgazdag és egészséges életmódot is népszerűsíti. A tervek szerint olyan helyszínen építik fel a parkot, ahol a létesítmény nem zavarja a lakókat, ugyanakkor viszonylag közel van azokhoz a központi helyekhez, amelyeket a fiatalok könnyen megközelíthetnek.