– Az állateledelgyár januárban bejelentett újabb beruházási ütemének részleteiről adtunk tájékoztatást, továbbá kitértünk arra is, mindez milyen lehetőséget jelent a térségbeli mezőgazdasági termelők, a beszállítók számára. Szóba kerültek a távlatilag tervezett útfejlesztések is, úgy gondoljuk, ezek nem csak a gyár, de a helyiek és a környéken élők érdekét is szolgálják. Végső soron a büki idegenforgalom is erősödhet, hiszen amennyiben megvalósulnak a tervezett beruházások, a turisták is gyorsabban és biztonságosabb körülmények között érhetik el a várost– mondta dr. Tompa Gábor, a Nestlé vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója.

– Ott volt a találkozón dr. Németh Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott: – A kormánybiztos személyesen is meggyőződhetett arról, milyen komoly gazdasági elképzeléseink vannak. Bízunk abban, a kormányzat segítségével közösen fejleszthetjük a kiszolgáló infrastruktúrát.