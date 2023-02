A két városrész között kevés útkapcsolata van Kőszegnek – a Gyöngyös utca ilyen. Elhasználódott és erősen kátyús volt az útburkolat: 223 méter hosszan, 6,2 méter szélességben újították fel az utat. Ahol elég vastag volt a burkolat, ott a kopóréteget cserélték; egyes szakaszokon teljes cserére volt szükség. Szakaszonként a hálósan repedezett aszfalt javításán túl a szennyvízhálózat rekonstrukciója és az ivóvíz-bekötések cseréje is megtörtént – ismertette a bejáráson Básthy Béla polgármester, majd a technikai részletekre tért: kétszáz méter hosszban valósult meg a teljes szennyvízhálózat-csere. A komplikált műveletben hét helyen cserélték a beton aknákat és további 113 méteren átvezették a szennyvízbekötéseket. A magassági vonalvezetés kialakításánál figyelembe vették a meglévő hálózat mélységének lejtésviszonyait és a meglévő keresztező közművek magassági elhelyezkedéseit.

Parkolókat alakítottak ki egyebek mellett az evangélikus szeretetotthon és a középiskola között, illetve lassítóküszöböt is elhelyeztek, hiszen sok baleset történt ezen a szakaszon. Egyes pontokon a járdát is kijavították. Tavaly februártól kilenc hónapon keresztül dolgozott a kivitelező úgy, hogy a csapadékvíz vonatkozásában a tervezetthez képest pluszfeladatokat is el kellett végezni. – Sok türelmet igényelt a lakosság részéről a kivitelezés, de annál nagyobb öröm, hogy elkészült – tette hozzá. Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta: – Az idén is tovább folytatódott a kőszegi útfelújítási program. Elkészült a Hegyalja, a Mélyút és a Festetich utca, most pedig a régen várt Gyöngyös utcai felújításnak is örülhetünk. Kimagasló, hogy Kőszegen ilyen mértékű beruházások tudnak megvalósulni. Az útfelújítási program sikere pedig önmagáért beszél. A város képe a kormány támogatásával átalakult – a felújítások Kőszeg minden részét érintik.