Nehéz évet zártak az építtetők, építkezők: készlethiány, kvótarendszer és egekbe szökő, folyamatosan változó árak jellemezték a szektort tavaly. Ez egyrészt a pandémia idején hirtelen megnövekedett kereslet, másrészt a háború következtében drasztikusan megemelkedett energiaárak generálták, de egy nem titkolt haszonszerzés is áll a jelenség mögött- véli Móricz Attila, aki húsz éve vezet építőanyag kereskedést a szombathelyi Jávor utcában. Azt mondja: ma már nem okoz gondot az anyagbeszerzés, a várakozási idő pedig - a cement és a cementalapú termékeket kivéve - megszűnt.

A szigetelőanyagért tavaly például dupla annyit kellett fizetni, mint az azt megelőző évben, ősztől összesen mintegy 20 százalékot csökkent, most pedig stagnál az ára. Ekkor a téglát kvótarendszer alapján értékesítették. Tudni kell: korábban, ha elfogyott valami, akkor ment érte a teherautó. Tavaly az tudott téglát eladni, akinek volt készleten. A háború miatt ugyanis összeomlott az energiapiac, a tégla égetéséhez pedig nem kevés gáz kell - így vagy nem, vagy csak nagyon drágáért lehetett hozzájutni. Most már elérhető a tégla, az ára pedig visszaállt a tavaly augusztusi szintre.

A cement árusítása továbbra is kvótarendszer, azaz előre meghatározott mennyiség szerint zajlik a hazai gyártók részéről. Akinek ez nem elég, importra szorul. A helyzetet nehezíti, hogy a cement nem csak direktértékesítésre való anyag, többek között vakolatok, ragasztók is készülnek belőle - ezeknek az ára szintén emelkedett, jellemzően 15-20 százalékkal egy év alatt.

Móricz Attila nem titkolja: az elmúlt években jó volt a forgalom, magasra ugrott az árbevételük. Tavaly augusztusban viszont csökkenni kezdtek a lakossági megkeresések, a mostani évkezdés pedig a 2008-2009-as időszakot idézi. - Az elmúlt két évtizedben átéltünk már hullámvölgyeket és hullámhegyeket. Lesz ez jobb is, most is arra készülünk. Ezt az időszakot kell kihasználni, hogy kitaláljunk valami újat - vallja a szakember.

Hasonló véleményen van Marton Norbert, a kemenesmagasi székhelyű, de Vas vármegyeszerte dolgozó családi vállalkozás ügyvezetője is. Lapunk érdeklődésére elmondta: mennyiségi problémát nem tapasztal, a gyártók ma már ki tudják szolgálni az igényeket. Nagyobb gondot okoznak a a magas és még mindig gyakran változó árak - így szinte lehetetlen árajánlatot készíteni.

Év elején több megrendelésüket visszamondták, ezek elsősorban az újépítésekre vonatkoznak. Most inkább a még tavalyról áthúzódó beruházások és a kisebb felújítások adnak munkát. Marton Norbert hozzáteszi: leadott árajánlatuk is van bőven, de még nem született róluk döntés, mindenki kivár. Megjegyzi: ennek ellenére fejlesztettek, gépeket vásároltak, embereket vettek fel. - Igazából megyünk előre, csak érjen is be ez a dolog – fogalmaz.